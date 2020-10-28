Кабельные войны - споры между операторами и владельцами инфраструктурных объектов, используемых для размещения линий связи, - перекочевали в средние и малые города. Недавно такой конфликт разгорелся в Нижнем Тагиле, и пока стороны к согласию не пришли.

Фонарные столбы подорожали

Во втором по величине городе Среднего Урала не на шутку поссорились операторы связи и компания коммунальной энергетики. Ей на правах аренды принадлежат опоры освещения, на которых размещены линии электропередачи и волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Как сообщили в Уральской ассоциации операторов связи (УралАОС), энергокомпания "в ультимативном порядке потребовала от операторов заключить договор на размещение ВОЛС". Собственно, договоры-то были и раньше, просто в этом году владелец столбов резко поднял тариф - с 57 рублей в месяц до 413,8. А за отказ от заключения нового договора грозит демонтажем линий, соответственно без Интернета, телевидения и телефонии могут оказаться тысячи абонентов.

"Операторы связи поставлены в безвыходное положение, когда других вариантов размещения ВОЛС нет, и компания - арендатор опор освещения пользуется своим положением", - заявляет на портале УралАОС глава ассоциации Леонид Блинов. Операторы в отчаянии пытаются привлечь на свою сторону общественное мнение, предрекая в случае крупномасштабных отключений интернет-коллапс, особенно опасный в ситуации, когда в любой момент школы и различные учреждения могут перевести на удаленку.

Операторы в отчаянии пытаются привлечь на свою сторону общественное мнение, предрекая интернет-коллапс

Действия энергетиков сравнивают также с ЧП, которое произошло в том же Нижнем Тагиле три года назад. Тогда без связи на какое-то время остались учреждение ГУФСИН, диспетчерский пункт скорой помощи, на двое суток вышли из строя специальные каналы связи ФСО и ФСБ с оборонными предприятиями. Правда, сравнивать эти случаи не совсем корректно, ведь в 2017-м кабель нечаянно перерубила ремонтная бригада, тайного умысла в действиях которой обнаружено не было.

Привыкли к бесплатной аренде

Свои доводы - у компании коммунальной энергетики. Как пояснили в ее пресс-службе, каждый новый кабель увеличивает нагрузку на опоры, а значит, собственнику приходится тратить больше денег на их обслуживание. В Нижний Тагил энергокомпания пришла в 2016 году, тогда же началась и инвентаризация договоров с операторами на размещение ВОЛС на опорах ЛЭП, заключенных с их прежним владельцем. Оказывается, часть провайдеров вообще обходилась без такого документа и, соответственно, без возмещения затрат собственнику. У некоторых договоры были, но только на предоставление услуг по надзору за состоянием ВОЛС, а не на аренду опор.

Но почему ставки подняли именно сейчас и сразу в семь с лишним раз? В энергокомпании говорят, что, начав в 2016-м переговоры с провайдерами, выяснили: они не могут быстро перестроить бизнес-процессы. Собственники инфраструктуры, по сути, пошли им навстречу, согласившись на переходный период: операторы должны были подготовиться к увеличению расходов, внести новые затраты в бизнес-планы. Но, очевидно, так и не подготовились.

Впрочем, только один из контрагентов направил энергетикам письмо, в котором настаивает на сохранении прежних условий. "Его предложения противоречат не только нашей позиции, но и положениям Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи, - заявляют юристы компании. - Согласно этому документу доступ к инфраструктуре предоставляется на основании договора и на возмездной основе. При этом тарифы на доступ к инфраструктуре устанавливаются равными для всех пользователей инфраструктуры и на уровне, обеспечивающем компенсацию экономически обоснованных затрат".

Альтернативный андеграунд

Могут ли операторы связи обойтись без опор? В принципе, да. Видели провода, протянутые между домами? Чтобы перебросить такие воздушные линии, провайдеру достаточно согласовать проект с управляющей компанией или ТСЖ. Договориться в этом случае может быть проще и дешевле. Но вот безопасность и надежность - под большим вопросом.

По сути, единственный альтернативный вариант, более дорогой, правда, - подземные кабельные коллекторы. В основном они принадлежат крупнейшей в стране телекоммуникационной компании, у которой достаточно ресурсов, чтобы проложить такие каналы практически повсеместно, по крайней мере, в городах. Собственник готов предоставлять более мелким коллегам свои коллекторы, при этом условия контракта и расценки едины для всех операторов связи УрФО и Пермского края.

Размещение линий связи в подземных коллекторах дороже, но там им не страшны ни мороз, ни дождь, ни снег, ни вандалы

Да, размещение линий связи в подземных коммуникациях дороже, но зато там им не страшны ни мороз, ни дождь, ни снег, ни вандалы. Да и цена вопроса - вещь относительная, ведь подключение новых клиентов при использовании телекоммуникационной канализации упрощается. При этом у провайдера никакой головной боли: владелец самостоятельно занимается строительством, ремонтом, обслуживанием и обеспечением безопасности подземной инфраструктуры.

Города - за чистое небо

За перенос черной "паутины" проводов под землю ратуют и администрации многих городов, в первую очередь крупных, где эта проблема ввиду быстрого проникновения Интернета встала гораздо раньше. В Екатеринбурге борьбу с воздушными линиями возглавила горадминистрация - еще в 2011 году она объявила о старте программы "Чистое небо", подразумевавшей, что уже к 2015-му "мочалок" из проводов на столбах не останется. Эта стратегия ожидаемо встретила сопротивление операторов, которым была не по карману прокладка собственных подземных "коридоров", а платить за аренду владельцу они тоже не хотели.

После "боевых действий" со стороны мэрии (демонтажа сетей, многократного увеличения тарифов на аренду опор) и обращений операторов в УФАС и суды стороны все же пришли к переговорам и поэтапному решению вопроса: не так быстро, как хотелось бы властям, но кабели все же уходят под землю.

За чистое небо борются и в Санкт-Петербурге, Челябинске, Уфе и многих других российских городах. Так, в Перми с 2014-го по 2020 год убрали под землю 150 километров сетей. В Челябинске в 2019 году в кабельную канализацию в рекордный срок перевели 395 километров воздушных линий связи, а до конца 2020-го крупнейший телеком обещает создать подземную инфраструктуру еще для 128 километров ВОЛС, которые сегодня расположены на опорах наружного освещения и крышах.

Что будет в Нижнем Тагиле? Скорее всего, без обращения в суд стороны к компромиссу не придут. Но кто бы ни выиграл дело, проигравшей стороной, как водится, будут потребители: если ставки аренды для провайдеров вырастут, они увеличат тарифы для абонентов, а если не вырастут, энергетикам нужно будет изыскивать где-то деньги на содержание опор. Ну а со временем местным операторам все равно придется "уйти под землю" - и это тоже означает неизбежный рост цен на услуги связи.