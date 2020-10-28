В Курганской области с 1 октября перестал выходить "Варгашинский маяк". Более полутора тысяч подписчиков лишились привычного источника информации. Пошли слухи, что такая же участь постигнет все экономически слабые и нерентабельные печатные издания, подведомственные профильному региональному департаменту. Сами учредители не спешат делиться планами, касающимися будущего остальных районок.

Интересы ветеранов не учли

"Варгашинский маяк" попрощался со своей аудиторией 24 сентября. По информации "РГ", читатели знали о трудном положении газеты, пытались ее спасти, организовав сбор подписей. Но на них, похоже, никто не обратил внимание. Тем не менее варгашинцы до последнего надеялись, что власти не решатся закрыть газету. Невозможно представить без местной прессы район, в котором живет более 18,4 тысячи человек.

- Сейчас многие пользуются Интернетом, - говорит председатель районного совета ветеранов Лидия Щеголеватых. - Однако не у всех пожилых варгашинцев есть компьютер. Газета для них более доступна.

По словам преподавателя образовательного центра, депутата районной Думы, многолетнего подписчика "Варгашинского маяка" Виктора Иванова, народные избранники дважды рассматривали вопрос о газете, единогласно проголосовав против ее закрытия. Но и это никак не повлияло на судьбу издания.

- У администрации района нет средств на выпуск газеты, - говорит Виктор Иванов. - У Думы тоже. Люди возмущаются. Многие предпочитают печатные, а не электронные СМИ. Их интересы не учли.

Бюллетень вместо газеты

"Варгашинский маяк" издается с 1931 года. Несколько раз менял название и организационно-правовую форму. У газеты три учредителя: департамент информационной и внутренней политики Курганской области, администрация Варгашинского района и ГУП "Варгашинская типография". Типография - издатель газеты - в последнее время едва сводила концы с концами. Долгов, правда, не было, но и прибыли тоже. 7 сентября правительство региона постановило: ликвидировать ГУП в срок до 31 декабря 2020 года. Умирающее предприятие потащило за собой газету.

- Решение о прекращении выхода газеты принято учредителями, - ответила на запрос "РГ" директор департамента информационной и внутренней политики, пресс-секретарь губернатора, председатель ликвидационной комиссии Анастасия Гусарова. - Основными источниками информации о деятельности губернатора, органов госвласти, важных событиях региона являются областная газета "Новый мир", официальные сайты, аккаунты правительства, органов исполнительной власти и местного самоуправления в соцсетях.

Департамент - учредитель 22 районных газет (21 госучреждения). По оценкам чиновников, эффективными и стабильными считаются те из них, у кого уменьшается доля бюджетных поступлений в общем объеме финансового обеспечения, растут доходы, есть собственные (внебюджетные) средства и нет кредиторской задолженности. А таких по итогам первого полугодия менее половины. На 1 октября районным редакциям на выполнение госзадания из областной казны перечислено 5,8 миллиона рублей. Прямо скажем - негусто, если разделить на 22 учреждения.

Глава Варгашинского района Валерий Яковлев добавил, что для официальных сообщений и публикации документов в администрации есть свое СМИ - бюллетень "Варгашинский вестник". На вопрос "РГ", может ли райадминистрация учредить муниципальную газету, глава ответил:

- Бюджет района дотационный, поэтому издание газеты не представляется возможным.

То есть власти практически открытым текстом заявили: районка не нужна. Коллектив редакции не стал бороться за издание. Да и коллектива-то не осталось. За всех - один редактор. Как только заговорили о ликвидации ГУП, люди разбежались. Кто-то нашел другую работу, кто-то собрался в службу занятости. Между тем газета в последнее время выходила тиражом 1570 экземпляров. Эту цифру можно смело умножать на два и больше: газету обычно выписывают на семью, а семьи в районах большие.

Действовать на опережение

Слухи о том, что районные газеты ждет оптимизация, реорганизация либо вообще ликвидация, появились давно. То говорят, что все районки сольют в один холдинг, то якобы слабых объединят с сильными, то они будут выходить вкладками в областной газете, у которой, кстати, тираж даже меньше, чем у "Варгашинского маяка", - 1150 экземпляров на 800 с лишним тысяч человек, живущих в Зауралье.

В регионе не осталось, пожалуй, ни одной сферы, которой не коснулись преобразования: объединяют школы, детские сады, поликлиники. В этом году создали театрально-концертное объединение, куда вошли несколько театров и филармония, все музеи собрали в один ГАУК (государственное автономное учреждение культуры). Видимо, очередь дошла до районных газет. На прямой вопрос "РГ", ожидает ли участь "Варгашинского маяка" другие районки, Анастасия Гусарова не ответила. Кстати, Варгашинский район - родина губернатора Вадима Шумкова.

Между тем в некоторых районах решили действовать на опережение. В Катайске, например, Общественная палата и совет ветеранов приняли совместную резолюцию: поскольку районная газета "Знамя" - единственное местное СМИ, к тому же самодостаточное, необходимо сохранить его самостоятельность. В случае реорганизации предлагается изменить организационно-правовую форму на АНО (автономная некоммерческая организация) и передать ей в собственность все имущество издания.

- Мы это имущество приобретали на деньги редакции, - рассказала бывший редактор "Знамени" Мария Кукарина. - Даже здание сами построили. Когда газеты стали передавать в областную собственность, региону перешло все заработанное нашим трудом. Если нам вернут имущество, обойдемся без областных субсидий.

По словам общественников, если в Катайске дело дойдет до реорганизации, райадминистрация готова взять "Знамя" под свое крыло.

Сельская правда

Кстати, подобные примеры в Курганской области есть. Каргапольская районная газета "Сельская правда" стала муниципальной еще в начале 1990-х. В 2013 году вместе с муниципальным телевидением она образовала МУП "ТВ-24 канал", учредитель - районная администрация. По словам директора МУП и редактора Марины Шушариной, раньше в районном бюджете было заложено субсидирование муниципальных СМИ. Потом появилась контрактная система закупок по информированию населения о работе органов власти через печатное издание и новостные телепрограммы. Сейчас предприятие работает по контрактам с правительством региона, областной Думой и администрацией района. Правда, финансирование не увеличивается уже несколько лет, по некоторым контрактам даже произошло снижение. Между тем выросли затраты на бумагу, типографские услуги, транспортировку, а также цены на электроэнергию, услуги ЖКХ. Львиная доля денег от подписки идет почте за доставку (газета выходит на 16 полосах раз в неделю тиражом 3080 экземпляров). Доходы от подписки не покрывают даже расходы на бумагу и типографские услуги. Коллектив не опускает руки, ищет новые возможности развития предприятия. Однако без поддержки властей, признается редактор, пришлось бы тяжелее.

- В России много примеров, когда печатные СМИ обходятся без госконтрактов, - говорит Шушарина. - Вероятно, в будущем многие пойдут по этому пути. Но сегодня мы муниципальное СМИ. Пока читают нашу газету, мы нужны землякам.

мнения

Николай Толстых, библиотекарь, краевед (Варгашинский район):

- С газетой "Варгашинский маяк" сотрудничаю 30 лет. В основном писал на историко-краеведческие темы. Теперь такой возможности в нашем районе нет. Непонятно, почему газета оказалась ненужной. Власти вроде бы стремятся к информационной открытости, а информационная доступность снизилась. Неужели расчет на то, что бумажные СМИ отжили свой век? Не поторопились ли? Закрыть проще простого. Если исходить только из соображений выгодно-невыгодно, убыточно-прибыльно, на многом в нашей жизни можно поставить крест.

Владимир Касютин, главный редактор журнала "Журналистика и медиарынок", секретарь Союза журналистов России, председатель экспертного совета ежегодного конкурса "10 лучших газет России":

- Прекращение выпуска районной газеты - случай беспрецедентный. За 30 лет, прошедших после трансформации политического строя, в России закрылось всего несколько газет. Я знаю не более трех таких историй, и то в бедных районах с малочисленным населением. Союз журналистов России не может стоять в стороне, нам надо приложить максимум усилий, чтобы сохранить издание.

Если издатель не способен выпускать газету, можно создать новое предприятие. Такие прецеденты были, когда в 1990-х некоторые СМИ были на грани банкротства. Но они перерегистрировались, чуть-чуть поменяли название и до сих пор выходят.

Кстати

Более 300 областных, городских и районных изданий из 50 регионов страны стали творческими партнерами "РГ". В этом году, например, на страницах вкладки "Экономика Уральского округа" вышло два совместных материала с газетой "Вестник района" (Половинский район Курганской области). Еще две зауральские газеты - "Куртамышская нива" и "Голос целинника" - партнеры Уральского филиала "РГ".