На международной выставке "Уралэкспокамень", которая регулярно проводится в Екатеринбурге, в этом году выросло число российских экспонентов. Отечественный бизнес развивается, однако, чтобы успешно конкурировать с зарубежными производителями, каменной отрасли нужна поддержка государства.

- Оникс на Урале не встречается. Его добывают только в южных странах - Иране, Афганистане. Да и у итальянского мрамора история намного богаче, чем у уральского, - уверяет представитель компании-импортера.

Искусно подсвеченный слэб - огромная каменная пластина - действительно поражает своими причудливыми разноцветными прожилками. Однако агат и другие разновидности кварца на Урале вовсе не редкость, не говоря уже о мраморе и граните. Не случайно в Свердловской и Челябинской областях работают десятки компаний по добыче природного камня. Причем гранит - хорошо известный прочный и красивый минерал - идет не на штучные авторские работы, а используется в огромных масштабах для облицовки фасадов, обустройства мостовых. В центре Екатеринбурга в последние годы им активно стали заменять искусственную тротуарную плитку. Широко используются и поребрики из гранита, хотя у производителей железобетонных бордюров есть сильный аргумент - цена, однако каменные изделия значительно долговечнее - как уверяют специалисты, не менее 30 лет простоят.

- Непосредственно на Урале и зародилась культура камня, здесь она сохранилась, и наша задача - транслировать ее как можно шире, - говорит ректор Уральского государственного горного университета Алексей Душин. - Отрасль работает, несмотря ни на что, строительство идет, интерес к камню растет.

Действительно, если число зарубежных участников форума нынче по понятным причинам было минимальным, то российские компании вели жесткую борьбу за клиента. Например, менеджер фирмы из Санкт-Петербурга убеждал потенциальных заказчиков, что влагопоглощение у серого питерского гранита намного ниже, чем у его уральского собрата. В другой компании рекламировали карельский полимиктовый конгломерат, демонстрируя вазы, декоративные столики из зеленоватого, словно с вкраплениями слюды, камня. По словам сотрудников, это отличная замена местному змеевику.

- Змеевик на Урале заканчивается, а наш зеленый камень интересен и вашему региону, и Башкирии. У вас ведь издавна люди с камнем "играют", понимают, как его подать, - говорит представитель фирмы Александр Фролов.

Рынок не тесный: почти у каждого производителя есть своя ниша, свой потребитель. А вот от зарубежных конкурентов защита требуется

Уральские специалисты опровергают доводы конкурентов: мол, любой гранит почти не гигроскопичен, а что до змеевика, то его в Свердловской области вполне достаточно.

- С ходу могу назвать большое месторождение змеевика неподалеку от Двуреченска. Просто сейчас он, увы, невостребован. Вообще запасы камня у нас значительные, в том числе много разведанных, но неиспользуемых, - говорит руководитель Центра экономики и природопользования Института экономики УрО РАН Александр Семячков.

Однако в целом к выпадам коллег большинство экспонентов относится спокойно: рынок не тесный: почти у каждого производителя есть своя ниша, свой потребитель. А вот от зарубежных конкурентов защита требуется: по общему мнению, нужен механизм государственной поддержки импортозамещения в сфере обработки и производства изделий из натурального камня. Например, в КНР каменотесы пользуются определенными преференциями. Как результат, по данным редактора издания "Камень вокруг нас" Игоря Володарского, в прошлом году Китай поставил в Россию мрамора различной обработки почти на 15,8 миллиона долларов, а гранита - более чем на 42 миллиона. Эти бы деньги российским предприятиям!

Однако и это не главное. Говорить надо не о том, почему в других странах налоги низкие, а о том, почему у нас они стали такими высокими, считает президент Ассоциации предприятий каменной отрасли России "Центр камня" Дмитрий Медянцев. Сначала проблема с начислением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) возникла у производителей щебня (об этом "РГ" подробно писала в материале "Камень преткновения", "Экономика Уральского округа" от 20.02.2020), теперь и предприятиям, добывающим строительный камень, грозит доначисление НДПИ. Дело в том, что раньше они платили за свою продукцию как за горную массу, однако два года назад налоговики начали оспаривать этот порядок.

- По логике ФНС, то, что получается после взрыва - продукт первичного технологического передела. Но это ведь не блоки и не щебень, которые относятся к вторичному переделу. Почему тогда НДПИ на бутовый камень и на щебень одинаковый? - недоумевает Медянцев. - Теперь нам предлагают самостоятельно пересчитать НДПИ за последние три года и доплатить недостающую сумму в бюджет. Разница выходит огромная - чуть не в 5 раз. Все недоразумения возникают оттого, что стандарт "строительный камень" уже не действует. Мы считаем, нужно создавать новый ГОСТ и дать четкое определение этой продукции.

Добытчики камня планируют обратиться за поддержкой в Минпромторг и в Национальное объединение строителей. Предприятия отрасли и так переживают не лучшие времена, а подобные налоговые встряски в сегодняшних условиях могут привести к уходу многих игроков с рынка, считают специалисты.