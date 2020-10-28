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28.10.2020 06:01
Рубрика: Общество

"Пятерка" танку

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 244(8298)
В школах Тюменской области ученикам разрешили пользоваться на уроках смартфонами. Не на всех, а только при изучении истории, для которой местные активисты разработали пособие с дополненной реальностью. Тема 80-страничного 3D-учебника достойнейшая: танки, самолеты и оружие Советской Армии времен Великой Отечественной войны. Чтобы получить доступ к объемным знаниям, ребятам нужно заранее скачать бесплатное мобильное приложение "Мы помним 2020", а на уроке всего лишь навести устройство на бумажную картинку и рассмотреть мельчайшие детали, ну скажем, легкого танка Т-70. И тут же прочитать про подвиг Григория Ивановича Пегова, одолевшего на нем две немецкие "пантеры".

Идею издания руководитель местной "Молодой гвардии" Владимир Сбитнев подсмотрел три года назад на Всероссийском фестивале молодежи и студентов в Сочи. Тогда ему очень понравилась разработка 3D-пособия поизучению Солнечной системы, а поскольку Владимир сам давно занимается в Западной Сибири патриотическим воспитанием подрастающего поколения, то и выдумывать направление обучения не пришлось. Так, правда, не сразу, а после нескольких пробных версий, появилось тюменское издание - единственное, посвященное вооружению.

Фото: Александр Поготов/ РИА Новости
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- Сначала выпустили тестовый тираж про танки, показали его в школе учителям и ученикам, в ответ получили дельный совет включить в пособие информацию о самолетах и оружии, - рассказывает Владимир Сбитнев. - Обычный школьный учебник с фактами и цифрами - это, конечно, хорошо, сам по такому учился. Но наш идеально его дополняет, причем не перегружает сведениями, как энциклопедия. Если при рассматривании объемных картинок у ребят появится желание более глубоко погрузиться в военную тематику, значит, мы все сделали правильно.

На восьми десятках страниц создатели пособия разместили данные о 50 моделях. За консультацией не раз обращались к кандидатам исторических и технических наук местных вузов. На разработку приложения, отрисовку и печать 750 экземпляров потратили грант Росмолодежи - один миллион рублей.

Обеспечить общеобразовательные учебные заведения новинкой молодогвардейцы стремились до 9 Мая, но из-за пандемии сроки пришлось сдвинуть до конца 2020 года. Сейчас, например, часть тиража уже поступила в школы и колледжи Тюмени, Заводоуковска, Голышманово, Ишима, Тобольска. Остальные книги тоже скоро найдут своих читателей и зрителей. В сибирской глубинке, кстати, учебник с дополненной реальностью вызвал ажиотаж: сельские ребятишки поставили ему твердую пятерку.

В регионах Общество История Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

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