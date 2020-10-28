В Челябинской области решили не закрывать по ночам рестораны и клубы

В Челябинской области решили воздержаться от ограничений, рекомендованных Роспотребнадзором для ночных развлекательных учреждений. По решению оперативного штаба, они продолжат работу в обычном режиме, сообщили в среду в правительстве региона.

- Запрет на работу ресторанов и клубов с 23.00 до 06.00 - не требование, а рекомендация Роспотребнадзора, - пояснила первый вице-губернатор области Ирина Гехт. - Мы изучили ситуацию, провели опрос предпринимательского сообщества и решили пока от этих ограничений воздержаться. Но мы внимательно следим за эпидситуацией и в случае ее ухудшения пойдем на этот шаг.

Кроме того, после введения обязательного масочного режима в стране, в Челябинской области принято решение об усилении контрольных и проверочных мероприятий. И если раньше за несоблюдения режима повышенной готовности больше наказывали юридических лиц, то сейчас проверки коснутся и рядовых граждан.

Кстати

Ситуация с распространением COVID -19 в регионе остается напряженной. За последние сутки выявлено 148 новых случаев заболевания. Общее число заболевших приближается к 20 тысячам. Из Них 14,8 тысяч выздоровели и выписались из больниц. На лечении находится чуть более четырех тысяч пациентов. Резервный коечный фонд, по данным минздрава, составляет не менее 20 процентов.

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