В Екатеринбурге случился пожар на территории ковидного обсерватора

В Екатеринбурге на улице Республиканской потушили пожар на территории отеля, переоборудованного под обсерватор для зараженных коронавирусной инфекцией.

Сообщение о происшествии поступило ранним утром - в начале пятого часа. "На площади 80 квадратных метров горела кровля отдельно стоящей бани. На момент ЧП людей в помещении не было", - сообщает пресс-служба МЧС Свердловской области.

"Эвакуация находящимся под меднаблюдением в пункте временного размещения пациентам с бессимптомным и легким течением COVID-19 не потребовалась", - уточнили в оперативном штабе региона.

В 04:20 пожар был локализован, в 06:12 - завершена проливка конструкций. После завершения работ пожарная техника и спасатели, которые участвовали в ликвидации очага возгорания, в профилактических целях прошли санитарную обработку.