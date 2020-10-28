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28.10.2020 08:31
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге случился пожар на территории ковидного обсерватора

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Республиканской потушили пожар на территории отеля, переоборудованного под обсерватор для зараженных коронавирусной инфекцией.

Сообщение о происшествии поступило ранним утром - в начале пятого часа. "На площади 80 квадратных метров горела кровля отдельно стоящей бани. На момент ЧП людей в помещении не было", - сообщает пресс-служба МЧС Свердловской области.

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"Эвакуация находящимся под меднаблюдением в пункте временного размещения пациентам с бессимптомным и легким течением COVID-19 не потребовалась", - уточнили в оперативном штабе региона.

В 04:20 пожар был локализован, в 06:12 - завершена проливка конструкций. После завершения работ пожарная техника и спасатели, которые участвовали в ликвидации очага возгорания, в профилактических целях прошли санитарную обработку.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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