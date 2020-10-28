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28.10.2020 16:20
Рубрика: Происшествия

В Тюмени в трех домах взорвался газ, есть пострадавшие

Текст: Татьяна Воробьева

В микрорайоне Метелево в Тюмени произошло три хлопка газовоздушной смеси в частных жилых домах. В одном из строений последствия ограничились задымлением, два дома загорелись. "Из-за нештатной ситуации 249 частных домов в Метелево отключены от подачи газа", - передает оперштаб региона.

По данным МЧС области, сообщение о ЧП на улице Весенней поступило в 13:46. Прибывшие на место спасатели обнаружили очаги возгорания на трех участках - частично повреждены надворные постройки и два дома.

Фото: МЧС по Нижегородской области
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Оказалось, что за несколько минут до этого в аварийно-спасательную службу газовой компании поступила заявка от абонента о повышенном давлении газа в районе Метелево. Сейчас специалисты проводят диагностику, обходят домовладения. Возобновление подачи газа будет постепенным.

К этому часу известно, что в результате происшествия пострадали пять человек "Одна пациентка в состоянии средней степени тяжести доставлена в ОКБ№2. Сейчас ей оказывается медпомощь на этапе приемного отделения: врачи подозревают у нее травму головы. К медикам обращались еще четыре человека", - передает департамент здравоохранения Тюменской области.

На место выезжал прокурор области Владислав Московских. Он поручил главе Тюмени проверить пострадавшие дома и предоставить людям место для временного проживания.

Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст.238 УК РФ). "Следователи и криминалисты проводят осмотр, поиск и изъятие вещественных доказательств, допросы свидетелей", - передает пресс-служба регионального Следственного комитета.

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