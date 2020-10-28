Новости

За неоплату парковки у москвича арестовали Porsche 10:24
СМИ: Китай и Северная Корея возобновляют железнодорожное сообщение и туризм 10:23
12 миллионов тюльпанов высадят на улицах столицы 10:13
Еще 3577 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 10:09
В Минобороны рассказали об испытаниях Ми-28НМ и Ми-26Т2В 10:05
В Ростовской области из-за COVID-19 продлят школьные каникулы 09:41
Кабмин выделит 1,3 млрд рублей на жилье пострадавшим в Иркутской области 09:30
В Тюмени впервые установили саморасширяющийся стент в кисту у желудка 09:28
Экс-главу Челябинска приговорили к трем годам строгого режима 09:14
К воскресенью в Москве похолодает 09:11
Евросоюз может столкнуться с нехваткой вакцины от коронавируса 08:50
Бастрыкин потребовал защитить семью актера Алексея Баталова от давления 08:45
Начинающих предпринимателей Москвы пригласили на онлайн-практикумы 08:40
В Екатеринбурге произошел пожар в обсерваторе для пациентов с COVID-19 08:31
На Урале задержали подозреваемых в афере с оплатой бензина на АЗС 08:07
В США досрочно проголосовали более 70 миллионов человек 07:18
За неделю коронавирус выявили у 500 тысяч американцев 07:06
В Магадане не нашлось желающих занять пост мэра 06:50
Переболевшая COVID-19 семья раскрыла нетипичные симптомы 06:38
На острове Русский во Владивостоке нашли остатки ихтиозавра 06:24
Меланья Трамп проголосует в день выборов президента США 06:01
Трамп заявил о завидующих военной мощи США странах мира 05:30
Глава Приморья выяснил, как много пассажиров электрички носят маски 04:34
Вирусолог призвал не забывать про грипп во время пандемии COVID-19 04:33
Штаб Трампа сообщил о хакерской атаке на свой сайт 04:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
28.10.2020 09:28
Рубрика: Общество

В Тюмени впервые установили саморасширяющийся стент в кисту у желудка

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Мария Стринадкина/Пресс-секретарь МСЧ "Нефтяник" Фото: Мария Стринадкина/Пресс-секретарь МСЧ "Нефтяник"
Фото: Мария Стринадкина/Пресс-секретарь МСЧ "Нефтяник"

Уникальную для сибирского региона операцию провели тюменские врачи: впервые здесь установили саморасширяющийся стент пациентке с новообразованием рядом с желудком.

Женщина жаловалась на сильные боли, которые, как показало обследование, вызывала киста. Она могла разорваться, что несет большой риск для жизни пациента. Оперировать решено было по малоинвазивной методике. Установка саморасширяющегося стента в кисту поджелудочной железы через стенку желудка заняла полтора часа.

Фото: Пресс-служба Петербургского педиатрического университета
В Петербурге прооперировали девочку с гигантским пигментным невусом

Стент - это упругая металлическая или пластиковая конструкция, которую помещают в просвет полых органов (артерии, пищевод, кишечник), что обеспечивает расширение участка и проходимость физиологических жидкостей.

"Эндоскопическая операция под контролем ультразвука проходила в несколько этапов. Сначала пациентке завели эхоэндоскоп через рот в просвет желудка, чтобы понять размеры и расположение новообразования, оценить его кровоснабжение. Далее - в полость кисты завели проводник. По нему с помощью тончайших инструментов из новообразования взяли образцы клеток на исследование и установили стент", - рассказала Мария Стринадкина, пресс-секретарь МСЧ "Нефтяник".

Теперь содержимое кисты будет попадать в желудок, она начнет уменьшаться и со временем исчезнет полностью.

Операция считается малотравматичной: она проводится без разрезов, через естественные пути организма. Пациентку уже готовят к выписке: дальше за ее состоянием будет наблюдать врач в поликлинике по месту жительства, а через пару-тройку месяцев, когда новообразование исчезнет, стент можно будет удалить.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

Главное сегодня

Песков заявил, что самоизолировавшийся Лавров не встречался с Путиным
Ульянов: Не стоит верить озабоченностям США по поводу "вмешательства" России
Эрдоган позвонил Путину по Карабаху
Евросоюз может столкнуться с нехваткой вакцины от коронавируса
В мире установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за неделю
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии