В Тюмени впервые установили саморасширяющийся стент в кисту у желудка

Уникальную для сибирского региона операцию провели тюменские врачи: впервые здесь установили саморасширяющийся стент пациентке с новообразованием рядом с желудком.

Женщина жаловалась на сильные боли, которые, как показало обследование, вызывала киста. Она могла разорваться, что несет большой риск для жизни пациента. Оперировать решено было по малоинвазивной методике. Установка саморасширяющегося стента в кисту поджелудочной железы через стенку желудка заняла полтора часа.

Стент - это упругая металлическая или пластиковая конструкция, которую помещают в просвет полых органов (артерии, пищевод, кишечник), что обеспечивает расширение участка и проходимость физиологических жидкостей.

"Эндоскопическая операция под контролем ультразвука проходила в несколько этапов. Сначала пациентке завели эхоэндоскоп через рот в просвет желудка, чтобы понять размеры и расположение новообразования, оценить его кровоснабжение. Далее - в полость кисты завели проводник. По нему с помощью тончайших инструментов из новообразования взяли образцы клеток на исследование и установили стент", - рассказала Мария Стринадкина, пресс-секретарь МСЧ "Нефтяник".

Теперь содержимое кисты будет попадать в желудок, она начнет уменьшаться и со временем исчезнет полностью.

Операция считается малотравматичной: она проводится без разрезов, через естественные пути организма. Пациентку уже готовят к выписке: дальше за ее состоянием будет наблюдать врач в поликлинике по месту жительства, а через пару-тройку месяцев, когда новообразование исчезнет, стент можно будет удалить.