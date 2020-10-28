Военные врачи помогут больным коронавирусом в Курганской области

Министр обороны Сергей Шойгу распорядился оказать врачебную помощь медикам Курганской области в борьбе с распространением коронавирусной инфекции .

Для этого в регион будет направлена сводная бригада военных медицинских специалистов. Они не только займутся приемом в местных больницах и клиниках инфицированных COVID-19 жителей области, но и организуют консультации для гражданских коллег.

В военном ведомстве корреспонденту "РГ" сообщили, что в сводную врачебно-сестринскую бригаду Минобороны включили специалистов, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. "В ближайшее время военные реаниматологи, пульмонологи и анестезиологи будут направлены в Курганскую область и приступят к оказанию помощи в лечении больных", - заявили в министерстве.

C просьбой помочь курганским медикам министра обороны Сергея Шойгу попросил глава Минздрава России Михаил Мурашко. В свою очередь, он тоже направил в охваченный коронавирусом регион группу специалистов. Их задача - оказать местным врачам организационно-методическую и практическую помощь в борьбе с распространением опасной инфекции.