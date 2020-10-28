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28.10.2020 15:47
Рубрика: Общество

Когда вместе не тесно

Большинство тюменцев охотно пользуется общественным транспортом
Текст: Анатолий Пристанский (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 245(8299)
Отношение тюменцев к общественному транспорту в основном позитивное: большинство жителей постоянно либо регулярно прибегает к услугам перевозчиков. При определенных условиях количество пассажиров будет только увеличиваться. Такие выводы напрашиваются после знакомства с результатами социологического опроса, проведенного в областном центре общественной организацией "Городские проекты".

Если бы опрос пришелся на начало десятилетия, то результаты, полагаю, были бы совсем иными - с негативным оттенком. Тогда в городе шла транспортная реформа с жесткой оптимизацией маршрутной сети. Она привела к жуткой давке в салонах автобусов в часы пик, частенько люди "застревали" на остановках на 30-40 минут. Поднялась волна негодования. Следует отдать должное муниципальной и региональной властям: они признали, что реформа непродуманна, и пошли по другому пути - весьма затратному, зато обеспечивающему пассажирам удобство проезда. Развитие общественного транспорта включили в список приоритетных задач.

За прошедшие с того времени годы капитально обновлен автобусный парк. По среднему возрасту машин - около пяти лет - Тюмени нет равных в РФ. Ключевые ПАТП, воспользовавшись беспрецедентно щедрой бюджетной поддержкой, приобрели разнообразные большие автобусы, малые автопредприятия - машины поменьше, но тоже вместительные и комфортабельные. График движения неплохо соблюдается, он уже давно отображается онлайн в программном приложении для гаджетов. Не случайно два предыдущих года Тюмень первенствовала в рейтинге 200 городов РФ по качеству сервиса перевозчиков. Высоко его оценивали сами жители, опрашиваемые соцслужбой Domofond: в среднем они поставили 8,2 балла из 10 возможных.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Конечно, до идеала еще далеко, по отдельным позициям сибирские транспортники заметно проигрывают коллегам из других передовых в данном ракурсе муниципалитетов. Эксперты компании Simetra отмечают, к примеру, что по численности населения Тюмень уступает Казани в полтора раза, а по протяженности выделенных полос - более чем в десять. Маршруты порой зигзагообразные - охватывают множество микрорайонов и улиц, поэтому части пассажиров приходится тратить на дорогу слишком много времени. Эти и другие параметры, определяющие в совокупности критерий эффективности, не позволяют говорить - в относительном смысле - о совершенстве системы.

При всем том прогресс очевидный, и среди свыше тысячи опрошенных "Городскими проектами" большинство его признает и приветствует. Хотя без малого 60 процентов респондентов имеют в семье минимум одно легковое авто, активно используют его для поездок на работу менее трети. Прочие в холодные месяцы пользуются общественным транспортом, а летом приблизительно каждый десятый часто садится на велосипед, самокат, еще больше предпочитают добираться до работы пешком. Только для 21 процента респондентов поездки на автобусе до места службы или учебы неприемлемы - они останутся верными своему автомобилю при любых обстоятельствах. Вместе с тем 31 процент владельцев легковушек периодически прибегает к услугам общественного транспорта.

Авторы опроса утверждают, что репрезентативность соблюдена, охвачены все возрастные категории населения, начиная с 14 лет, социальные группы, все районы проживания. Если эта социокартинка достаточно правдиво отражает реалии, ее результаты не могут не внушать оптимизм. Как показывает мировой опыт, лучший способ избежать транспортного коллапса в больших городах - развитие сети общественного транспорта. Если Тюмень не свернет с этого пути, она получит очевидные преимущества, в том числе по эффективности использования бюджетных средств.

В регионах Общество Соцсфера Социология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

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