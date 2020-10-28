Заболевшим ОРВИ тюменцам и югорчанам бесплатно выдадут лекарства

В Тюменской области закупают лекарства, чтобы сформировать шесть видов наборов для пациентов с ОРВИ. Их бесплатно начнут выдавать пенсионерам от 65 лет, а также всем жителям независимо от возраста, страдающим хроническими заболеваниями, рассказал губернатор Александр Моор местному оперштабу.
Пакеты с противовирусными и противовоспалительными препаратами, противомикробным средством для полоскания горла, витаминами и антибиотиками с начала ноября будут раздавать участковые врачи при первом посещении пациентов с признаками острой респираторно-вирусной инфекции на дому. Средняя стоимость "посылки здоровья" - 1600 рублей. На эти цели из регионального бюджета выделили полмиллиарда рублей.
В Тюменской области по данным на 27 октября зарегистрировали 12 830 больных COVID-19. Излечились от коронавируса более 8,5 тысяч человек, погибли 62 человека.
Режим повышенной готовности в Тюмени продлен до середины ноября: без масок нельзя находиться в общественных местах и транспорте, жителям в возрасте за 65 без серьезной надобности не рекомендуют выходить из дома. Бизнесменам пообещали не вводить дополнительные ограничения, поскольку они и так серьезно пострадали за четыре месяца вынужденного простоя.
Губернатор Югры Наталья Комарова также поручила местному депздраву рассмотреть возможность собрать на средства областного бюджета подобные наборы для жителей старше 60 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. По информации оперштаба, в ближайшие дни будет отлажена система контроля за резервом жизненно важных лекарств в аптечных сетях.
Добавим, что уже неделю кабинеты неотложной помощи и компьютерной томографии в Сургуте и Нижневартовске работают круглосуточно. Опыт этих городов повторят по всему округу: он позволяет развести потоки пациентов.
В Югре ситуация на 27 октября такая: 27 481 случай заражения, 23 599 случаев излечения, 232 человека скончались. Кстати, среди всех регионов Уральского федерального округа самая большая доля выздоровевших зарегистрирован именно здесь: этот показатель равняется 86 процентам.
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