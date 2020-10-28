Заболевшим ОРВИ тюменцам и югорчанам бесплатно выдадут лекарства

В Тюменской области закупают лекарства, чтобы сформировать шесть видов наборов для пациентов с ОРВИ. Их бесплатно начнут выдавать пенсионерам от 65 лет, а также всем жителям независимо от возраста, страдающим хроническими заболеваниями, рассказал губернатор Александр Моор местному оперштабу.

Пакеты с противовирусными и противовоспалительными препаратами, противомикробным средством для полоскания горла, витаминами и антибиотиками с начала ноября будут раздавать участковые врачи при первом посещении пациентов с признаками острой респираторно-вирусной инфекции на дому. Средняя стоимость "посылки здоровья" - 1600 рублей. На эти цели из регионального бюджета выделили полмиллиарда рублей.

В Тюменской области по данным на 27 октября зарегистрировали 12 830 больных COVID-19. Излечились от коронавируса более 8,5 тысяч человек, погибли 62 человека.

Режим повышенной готовности в Тюмени продлен до середины ноября: без масок нельзя находиться в общественных местах и транспорте, жителям в возрасте за 65 без серьезной надобности не рекомендуют выходить из дома. Бизнесменам пообещали не вводить дополнительные ограничения, поскольку они и так серьезно пострадали за четыре месяца вынужденного простоя.

Кстати

Губернатор Югры Наталья Комарова также поручила местному депздраву рассмотреть возможность собрать на средства областного бюджета подобные наборы для жителей старше 60 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. По информации оперштаба, в ближайшие дни будет отлажена система контроля за резервом жизненно важных лекарств в аптечных сетях.

Добавим, что уже неделю кабинеты неотложной помощи и компьютерной томографии в Сургуте и Нижневартовске работают круглосуточно. Опыт этих городов повторят по всему округу: он позволяет развести потоки пациентов.

В Югре ситуация на 27 октября такая: 27 481 случай заражения, 23 599 случаев излечения, 232 человека скончались. Кстати, среди всех регионов Уральского федерального округа самая большая доля выздоровевших зарегистрирован именно здесь: этот показатель равняется 86 процентам.

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