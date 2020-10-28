Сотрудники Уральского филиала "Российской газеты" высадили три саженца кедровых деревьев в Евразийском саду Памяти. Так журналисты решили отметить 30-летие нашего издания.

Евразийский сад заложили летом этого года на окраине села Мраморского Полевского городского округа, на границе Европы и Азии. Монумент израильского скульптора Тани Премингер, установленный в центре сада год назад, выполнен из традиционного для здешних мест материала - мрамора - и оригинален по замыслу: двуликая фигура с азиатским и европейским лицами раскинула руки, обозначая точное местонахождение меридиана, разделяющего две части света. А сад Памяти призван, напротив, объединять представителей разных национальностей и конфессий, хранить память об истории этих удивительных мест и о людях, которые эту историю творили.

Кедры мы выбрали не случайно. Это дерево - символ благополучия и процветания, к тому же живет до тысячи лет. Мы надеемся, что крохотные саженцы от "РГ" выстоят в суровую зиму и будут радовать многочисленных туристов, приезжающих на Урал.