"РГ" публикует один из последних переводов ушедшего из жизни Михаила Яснова

"Кошачьи проделки" Себастьяна Переза - это пятнадцать смешных историй про котов и кошек, иллюстрации к которым нарисовал художник Бенжамен Лакомб. Дуэт сам по себе звездный, но для российского читателя стихотворения перевел Михаил Яснов. И это сразу придало книге дополнительное звучание - по сути, это новые стихотворения любимого всеми детского поэта.
С разрешения издательства публикуем одно из "кошачьих" стихотворений в переводе Михаила Яснова, о кошке Кирли.
Приметы
Кирли неравнодушна к гигиене -
Большие уши нужно чаще мыть.
Как можно жить и быть в плену у лени,
Ведь пыль тебя готова утопить!
Кирли сначала лапку намывает
И, намочив как следует, тотчас
Трёт за ухом десятки раз, бывает,
А может быть, и больше - сотни раз!
"Ну, хватит! - возмущаются хозяева. -
Ты дождик нам накличешь…" Но Кирли
Соскучилась по дождику - не зря его
Она уже предчувствует вдали.
И, чтобы подтвердить своё величье,
Садится поскорей к огню спиной…
И за окном смолкают песни птичьи,
И вот уже гроза встаёт стеной!
Справка "РГ"
Михаил Яснов написал больше сотни книг, стихотворений и прозы для детей. Был обладателем ряда литературных наград, среди которых премия имени Самуила Маршака, премия имени Корнея Чуковского, а также орден Золотого Орла. Поэту было 74 года.