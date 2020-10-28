"РГ" публикует один из последних переводов ушедшего из жизни Михаила Яснова

Не стало Михаила Яснова - детского поэта, любимого несколькими поколениями читателей. Все знают его "Путешествие в Чудетство", а еще, конечно же, "Чучело-Мяучело" и популярнейший в свое время сборник озорных стихов "Лекарство от зевоты". Но Михаил Яснов был еще и прекрасным переводчиком с французского. Так получилось, что последней его работой стал перевод книги "Кошачьи проделки" Себастьяна Переза. Она только-только вышла в издательстве АСТ.

"Кошачьи проделки" Себастьяна Переза - это пятнадцать смешных историй про котов и кошек, иллюстрации к которым нарисовал художник Бенжамен Лакомб. Дуэт сам по себе звездный, но для российского читателя стихотворения перевел Михаил Яснов. И это сразу придало книге дополнительное звучание - по сути, это новые стихотворения любимого всеми детского поэта.

С разрешения издательства публикуем одно из "кошачьих" стихотворений в переводе Михаила Яснова, о кошке Кирли.

Приметы

Кирли неравнодушна к гигиене -

Большие уши нужно чаще мыть.

Как можно жить и быть в плену у лени,

Ведь пыль тебя готова утопить!

Кирли сначала лапку намывает

И, намочив как следует, тотчас

Трёт за ухом десятки раз, бывает,

А может быть, и больше - сотни раз!

"Ну, хватит! - возмущаются хозяева. -

Ты дождик нам накличешь…" Но Кирли

Соскучилась по дождику - не зря его

Она уже предчувствует вдали.

И, чтобы подтвердить своё величье,

Садится поскорей к огню спиной…

И за окном смолкают песни птичьи,

И вот уже гроза встаёт стеной!

Справка "РГ"

Михаил Яснов написал больше сотни книг, стихотворений и прозы для детей. Был обладателем ряда литературных наград, среди которых премия имени Самуила Маршака, премия имени Корнея Чуковского, а также орден Золотого Орла. Поэту было 74 года.