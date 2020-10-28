Pennyblack точно знает, что рисунок "гусиная лапка" не может быть неправильным или неуместным. В нем невозможно выглядеть плохо, он идет всем. Поэтому всю капсульную коллекцию осень-зима 2020/21 дизайнеры компании посвятили этому вечно популярному узору.

Фото: пресс-служба

Относясь к культовому дизайну с уважением, которого он заслуживает, в Pennyblack переосмысливают его в современном духе. Черно-белые сочетания направляют энергию оп-арта 1960-х в гардероб нынешних девушек.

Эта своеобразная "клетка" разных размеров может быть использована в любом предмете или аксессуаре, что обеспечивает очень современный, городской - и при этом немного "французский" - вид.

Микро-узоры присутствуют на узких деловых брюках, а пропорции oversize и 3D-эффекты - в джемперах. Мини-принты преобладают на платьях-сарафанах А-силуэта. Их можно носить с водолазками и поло, не боясь новых сочетаний. Двусторонние пуховики и безупречные прямые пальто завершают женский образ этой осени от Pennyblack.