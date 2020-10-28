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28.10.2020 21:00
Рубрика: Экономика

Россия выступила за создание в ЕАЭС единого реестра товаров

Текст: Евгений Гайва
Для развития единого рынка на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стоит создать евразийский реестр товаров, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

"В вопросе о перемещении товаров и услуг мы говорим о том, что общий рынок должен поддерживаться в том числе и за счет того, что у нас должен существовать общий евразийский реестр товаров, и мы должны быть четко уверены в происхождении товаров, которые реализуются на наших рынках", - сказал вице-премьер. Он отметил, что при этом в первую очередь нужно поддерживать евразийских товаропроизводителей, чтобы обеспечивать лучшие доходы и лучшие возможности для населения и предприятий.

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Также, по мнению вице-премьера, для реализации принципа свободы перемещения товаров в рамках Совета ЕАЭС нужно сфокусироваться на создании "коридоров доверия", то есть отслеживать перевозки грузов с использованием электронных навигационных пломб, системы маркировки, использовать электронные транспортные накладные и унифицировать налоговое администрирование. Прозрачность движения товаров в ЕАЭС обеспечат цифровые технологии.

Для свободного перемещения капиталов ведется работа над созданием единого клирингового центра, отметил Оверчук. Обсуждается также вопрос о расчетах в национальных валютах.

"ЕАЭС нужно очень быстро перестраиваться и создавать собственные институты в виде операторов электронной торговли, решать вопрос таможенной очистки ввозимых с использованием электронной торговли товаров. Здесь в регуляторной сфере очень многое предстоит сделать именно на уровне союза", - отметил вице-премьер.

Фото: iStock
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В рамках Стратегии-2025 предусмотрен целый ряд мер по реализации сопряжения союза и китайской инициативы "Один пояс - один путь". Этот проект предполагает не просто строительство дорог и энергетической инфраструктуры, а на создание новых рынков для своих товаропроизводителей, подчеркнул вице-премьер.

Он также отметил, что контакты в рамках Совета ЕЭК привели к тому, что удалось за короткий период принять целый ряд жизненно важных решений, в том числе в области таможенно-тарифного регулирования. А это позволило насытить рынок союза средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, товарами медицинского назначения.

"Все это показало, что у нашего союза огромный потенциал. И мы действительно можем полагаться друг на друга, помогать друг другу и добиваться успехов", - отметил вице-премьер.

Экономика Макроэкономика Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Правительство Вице-премьеры

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