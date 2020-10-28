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28.10.2020 13:52
Рубрика: Общество

Россияне старше 60 лет предпочитают семью

Текст: Владимир Емельяненко

Среди представителей "серебряного поколения" число людей, состоящих в официальном браке, выше, чем в других возрастах. Такие данные публикует Росстат 28 октября - в Международный день бабушек и дедушек. Таким образом, несмотря на кризис семьи, который наблюдается в развитых странах мира, российские бабушки и дедушки остаются верны традиционным ценностям.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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По данным Росстата, опирающимся на всероссийскую перепись 2010 года, сегодня доля мужчин, состоящих в браке, составляет 74 процента, женщин - 47 процентов.

- Современные российские бабушки и дедушки, которых довольно трудно назвать стариками в привычном смысле слова, остаются патриархально настроенными, - говорит заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова, - но они последовательно хранят верность традиционным семейным ценностям, оставаясь их основой.

По словам Елены Егоровой, в том, что доля мужчин старшего возраста, состоящих в браке, значительно выше доли женщин, нет ничего странного: продолжительность жизни у женщин во всем мире больше, чем у мужчин. Но в России ситуация усугублялась войнами и политическими потрясениями, унесшими множество жизней представителей сильного пола.

К началу 1980-х годов стали проявляться новые демографические тенденции - семьи чаще стали распадаться, что снизило долю состоящих в браке даже в немолодом возрасте. Однако разводятся пожилые люди в разы реже, чем представители других возрастных групп.

Фото: iStock
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- В последний раз самую высокую ценность семьи мы видели у так называемого молчаливого поколения, представители которого родились в 1924-1943 годах, - комментирует статистику координатор исследовательского центра "RuGenerations - российская школа теории поколений" Евгения Шамис. - Нацеленность на поддержание брака на протяжении всей жизни становится отличительной чертой и у поколения Z - современной молодежи. Дети и подростки, которые родились с 2003 года и будут рождаться до 2023 года, ориентируются на модель "Одна семья на всю жизнь". Это подтверждается как исследованиями, так и дискуссиями, которые слышат дети о необходимости сохранения семьи и о том, что заботиться о детях лучше в паре".

Как считают эксперты, таким образом, "серебряное поколение" своим жизненным опытом продолжает учить молодых людей сохранять семью.

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