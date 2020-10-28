За первую неделю акции кешбэка россияне приобрели туры на 870 млн рублей

За первую неделю акции кешбэка, стартовавшую 15 октября, россияне приобрели туры с кешбэком на 870 млн рублей, сообщили в Ростуризме.

Средний чек поездки по стране составил 38 тысяч рублей. Рост продаж отметили большинство опрошенных Ростуризмом участников программы, уточнили в ведомстве. В частности, по данным Интуриста, общее число бронирований выросло на 60% относительно периода до старта программы, у туроператора TUI аналогичный рост составил 39%, у туроператора "Дельфин" - 55%. По сравнению с первым этапом кешбэка, объем бронирований вырос в разы.

"Для бизнеса участие в программе - это возможность повысить загрузку в межсезонье, и мы видим, что участники программы решают эту задачу и повышают экономику своего бизнеса. Помимо этого, при помощи программы мы вместе с туроператорами и регионами открываем совершенно новые направления для путешествий, в целом повышая привлекательность внутреннего туризма для наших граждан", - заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, чьи слова приводит пресс-служба.

По результатам анализа забронированных туров у крупных агрегаторов, участвующих в программе, наибольшей популярностью пользуется отдых в Краснодарском крае, Республике Крым, Ставропольском крае и Московской области. Также пользуются спросом Карелия, Алтай и Ленинградская область, отметили в Ростуризме.