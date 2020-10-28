С января заработает новый порядок оказания помощи онкопациентам

С 2021 года вступит в силу новый порядок оказания медпомощи онкологическим больным. Об этом заявил первый замглавы минздрава Игорь Каграманян. По его словам, будут установлены единые требования для государственных и частных медицинских организаций по мощности и по коечному фонду.

Также региональные органы власти в сфере охраны здоровья должны утверждать порядок маршрутизации пациентов на территории субъекта, определяя перечень профильных медорганизаций и структурных подразделений, осуществляющих диспансерное наблюдение в регионе. Порядок устанавливает конкретный перечень видов и методов лечения онкологических заболеваний, при которых помощь оказывается в медицинских организациях, расположенных в регионе и за его пределами.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в этом году значительно улучшены показатели оказания медпомощи онкопациентам. По словам замглавы Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Юрия Нечепоренко, за девять месяцев этого года лечение по профилю "онкология" получили более 2 млн человек, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в 552 случаях оно было оказано методом протонно-лучевой терапии в рамках высокотехнологичной медицинской помощи. По сравнению с 2019 годом отмечается повышение кратности курсов химиотерапии на одного пациента на 6,3%, также увеличилась доля использования дорогостоящих лекарственных препаратов в стационарах и средняя стоимость законченного лечения пациента с онкозаболеванием.

Нечепоренко напомнил, что в 2020 году детализированы клинико-статистические группы для оказания медпомощи по профилю онкология в условиях круглосуточного и дневного стационаров. Так, их число увеличилось с 86 до 103, а норматив финансовых затрат на единицу объема медпомощи установлен в интервале от 13 тысяч рублей до 700 тысяч рублей, что связано с введением индивидуального подхода в лечении пациентов, который к тому же позволяет более полно компенсировать затраты медорганизаций.

Сроки проведения консультаций врачей при подозрении на онкологию снизились до трех рабочих дней

Для этого разработано более 1060 схем лечений в зависимости от применяемого лекарственного препарата. В 2020 году программой госгарантий также предусмотрено сокращение сроков ожидания помощи. Так, в случаях подозрения на онкологические заболевания сроки проведения консультаций врачей-специалистов сократились с 14 календарных дней до 3 рабочих дней, а сроки проведения диагностических исследований с 14 календарных до 7 рабочих дней со дня их назначения.

Ожидание специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления предварительного диагноза теперь также не может быть больше семи дней. Установление диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием не должно превышать 3 рабочих дней с момента постановки диагноза онкологического заболевания.