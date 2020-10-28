С января заработает новый порядок оказания помощи онкопациентам

Новости

Названы причины катастрофы военного Ан-26 под Харьковом 19:29
Антикоронавирусные меры в Москве нарушают 79% кинотеатров и ТЦ 19:25
Стинг выпустит альбом дуэтов с Милен Фармер и Эриком Клэптоном 19:24
Генпрокуратура РФ попросила США выдать бывшего главу Нижнего Новгорода 19:09
Макрон выступил за диалог с Россией 18:56
ЦБ: Уровень безработицы впервые с февраля понизился до 6,5% 18:39
Осенние каникулы в школах Севастополя продлятся две недели 18:25
Минздрав пояснил решение о необходимости согласовывать выступления врачей в СМИ 18:20
В центре Новгорода нашли тысячелетнюю деревянную бирку 18:14
Мариинский театр впервые присоединится к Всемирному дню балета 17:56
Минтруд собирается изменить критерии оценки бедности 17:22
"Киношок" назвал Маргариту Аброськину лучшей актрисой 17:21
Apple разрабатывает собственный поисковик 17:16
Соцработникам упростят уход за подопечными в больнице 17:13
Начались слушания по делу задержавших Голунова полицейских 17:02
В Чечне младенцы с именем Мухаммед получат по 100 тыс рублей 17:01
Помощь из спецфонда получат около 25 тысяч детей с редкими заболеваниями 16:57
Болгарские вузы и гимназии переходят на дистанционное обучение 16:37
ФАС предложила меры по сохранению дешевых жизненно важных лекарств 16:37
Военные врачи помогут больным коронавирусом в Курганской области 16:28
В Тюмени в трех домах взорвался газ, есть пострадавшие 16:20
Система чек-ин в заведениях Москвы продлевается еще на месяц 16:16
В Челябинской области решили не закрывать по ночам рестораны и клубы 16:06
Москвичей ждет аномально теплая погода в начале ноября 15:59
Собянин о COVID-19: Итоги двух недель вселяют осторожный оптимизм 15:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
28.10.2020 18:36
Рубрика: Общество

Диагноз под прицелом

С января заработает новый порядок оказания помощи онкопациентам
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8299)
С 2021 года вступит в силу новый порядок оказания медпомощи онкологическим больным. Об этом заявил первый замглавы минздрава Игорь Каграманян. По его словам, будут установлены единые требования для государственных и частных медицинских организаций по мощности и по коечному фонду.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Также региональные органы власти в сфере охраны здоровья должны утверждать порядок маршрутизации пациентов на территории субъекта, определяя перечень профильных медорганизаций и структурных подразделений, осуществляющих диспансерное наблюдение в регионе. Порядок устанавливает конкретный перечень видов и методов лечения онкологических заболеваний, при которых помощь оказывается в медицинских организациях, расположенных в регионе и за его пределами.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Минздрав и Минпромторг: Дефицита онкопрепаратов на рынке РФ не будет

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в этом году значительно улучшены показатели оказания медпомощи онкопациентам. По словам замглавы Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Юрия Нечепоренко, за девять месяцев этого года лечение по профилю "онкология" получили более 2 млн человек, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в 552 случаях оно было оказано методом протонно-лучевой терапии в рамках высокотехнологичной медицинской помощи. По сравнению с 2019 годом отмечается повышение кратности курсов химиотерапии на одного пациента на 6,3%, также увеличилась доля использования дорогостоящих лекарственных препаратов в стационарах и средняя стоимость законченного лечения пациента с онкозаболеванием.

Нечепоренко напомнил, что в 2020 году детализированы клинико-статистические группы для оказания медпомощи по профилю онкология в условиях круглосуточного и дневного стационаров. Так, их число увеличилось с 86 до 103, а норматив финансовых затрат на единицу объема медпомощи установлен в интервале от 13 тысяч рублей до 700 тысяч рублей, что связано с введением индивидуального подхода в лечении пациентов, который к тому же позволяет более полно компенсировать затраты медорганизаций.

Сроки проведения консультаций врачей при подозрении на онкологию снизились до трех рабочих дней

Для этого разработано более 1060 схем лечений в зависимости от применяемого лекарственного препарата. В 2020 году программой госгарантий также предусмотрено сокращение сроков ожидания помощи. Так, в случаях подозрения на онкологические заболевания сроки проведения консультаций врачей-специалистов сократились с 14 календарных дней до 3 рабочих дней, а сроки проведения диагностических исследований с 14 календарных до 7 рабочих дней со дня их назначения.

Ожидание специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления предварительного диагноза теперь также не может быть больше семи дней. Установление диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием не должно превышать 3 рабочих дней с момента постановки диагноза онкологического заболевания.

Общество Здоровье Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Минздрав Онкология: как победить рак

Главное сегодня

Путин рассказал о волнах коронавируса
Макрон выступил за диалог с Россией
Помощь из спецфонда получат около 25 тысяч детей с редкими заболеваниями
Володин - Силуанову: Вы не слышите запросы граждан и депутатов
Собянин продлил "удаленку" до конца ноября
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии