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28.10.2020 15:43
Рубрика: Общество

Синхротрон помог раскрыть секрет папирусов Древнего Египта

Текст: Денис Передельский
Фото: The Papyrus Carlsberg Collection Фото: The Papyrus Carlsberg Collection
Фото: The Papyrus Carlsberg Collection

Международная команда исследователей использовала технологию рентгеновской микроскопии для изучения древнеегипетских папирусов и выяснила, что в древности свинец в чернила добавляли вовсе не для их окрашивания, а для их ускоренного высыхания.

Фото: iStock
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Исследование опубликовано в журнале PNAS, а краткий отчет о нем можно найти на сайте Копенгагенского университета. Ученые при помощи синхротрона провели микроскопический анализ 12 фрагментов древнеегипетских папирусов римского периода (около 100-200 гг. н.э.).

Они планировали подтвердить давнюю гипотезу о том, что древние египтяне использовали свинец для окрашивания чернил. Известно, что основную часть текстов древние писцы выполняли черным цветом, а заголовки и ключевые слова выделяли красным.

Предыдущие исследования показали, что в состав красных чернил входил свинец. Потому считалось, что этот металл использовался в качестве красящего пигмента. Однако с помощью рентгеновской микроскопии были обнаружены ранее неизвестные соединения свинца как в красных, так и в черных чернилах. Это поставило под сомнение предыдущую гипотезу.

"Наш анализ фрагментов папирусов из уникальной храмовой библиотеки Тебтуниса выявил ранее неизвестные составы красных и черных чернил, в частности, соединения на основе железа и свинца", - говорит египтолог и ведущий автор исследования Томас Кристиансен из Копенгагенского университета.

Фото: Egypt Ministry of Antiquities
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Дальнейший анализ привел ученых к неожиданному выводу. Они считают, что древние египтяне использовали свинец вовсе не в качестве пигмента, а для улучшения свойств чернил. Благодаря соединениям свинца чернила не размазывались по пергаменту и быстрее высыхали. Это открытие, вероятно, приведет к переоценке характеристик всех древних пигментов на основе свинца, найденных в мире.

Исследователи подчеркивают, что подобная "техника сушки" на основе свинца использовалась в европейской живописи XV века. Получается, что древние египтяне на тысячелетия опередили европейцев в использовании данной технологии. Известно, что они использовали чернила для письма, по крайней мере, с 3200 года до нашей эры.

"Соединения на основе железа в красных чернилах, скорее всего, представляют собой охру - природный пигмент, - потому что железо было обнаружено вместе с алюминием и минеральным гематитом, которые присутствуют в охре, - резюмирует соавтор исследования профессор химии Сине Ларсен. - Соединения свинца присутствуют как в красных, так и в черных чернилах. Но поскольку мы не идентифицировали ни один из типичных пигментов на основе свинца, используемых для окрашивания чернил, мы предполагаем, что именно это соединение свинца использовалось писцами для сушки чернил, а не как краситель".

Фото: iStock
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Добавим, что все изученные фрагменты папирусов являются частью более крупных рукописей из библиотеки храма Тебтунис, которая является единственной сохранившейся крупномасштабной библиотекой Древнего Египта. Жрецы этого храма, вероятно, и создали изученные сегодня рукописи. Но изготовлением чернил они, судя по всему, сами не занимались. Ученые отмечают сложность производства, в частности, красных чернил. Эта работа требовала специальных знаний.

"Судя по количеству сырья, необходимого для снабжения храмовой библиотеки, такой как библиотека Тебтуниса, мы предполагаем, что священники должны были приобретать чернила или контролировать их производство в специализированных мастерских, во многом подобно мастерам-художникам эпохи Возрождения", - объясняет Томас Кристиансен.

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