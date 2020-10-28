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28.10.2020 18:46
Рубрика: Экономика

Арктическое применение

Севморпуть загрузят нефтью и сжиженным газом
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8299)
В 2024 году по Северному морскому пути (СМП) планируется перевозить до 80 млн тонн грузов, в 2030 году - 90 млн тонн, а в 2035 году - 130 млн тонн. Это следует из утвержденной Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года.

На стадии обсуждения в прошлом году ожидалось, что объем перевозок в 2030 году составит 120 млн тонн, а в 2035 году - 180 млн тонн. Но эти цифры не были закреплены официально. Как "РГ" пояснили в пресс-службе минвостокразвития, речь не идет о снижении целевых показателей на эти годы в Стратегии развития Арктической зоны. "Они впервые установлены в этом документе",- подчеркнули в ведомстве.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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При этом показатель 2024 года, закрепленный в майском указе 2019 года президента Владимира Путина, остался неизменным. Для сравнения: в 2019 году по СМП было отправлено 31,5 млн тонн грузов.

Вопросы по поводу уровня грузоперевозок по СМП в 2024 году в 80 млн тонн в первую очередь возникали из-за неопределенности с проектом "Востокуголь", который должен был обеспечить почти четверть от запланированного объема загрузки СМП, добывая 19 млн тонн угля в год. Кроме того, сдвинут по времени оказался полный запуск завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Обский СПГ" мощностью 5 млн тонн в год. В 2024 году будет запущена только первая линия мощностью 2,5 млн тонн.

Достичь запланированных показателей загрузки СМП рассчитывают за счет нефти и других проектов по производству СПГ. К 2024 году в Арктической зоне будет добываться более 100 млн тонн нефти и вырабатываться 43 млн тонн СПГ. Последний почти в полном объеме будет экспортироваться по СМП. Что касается нефти, то через СМП будет транспортироваться лишь ее часть. Главным образом, надежды здесь возлагаются на проект "Восток Ойл", который к 2024 году планирует добывать около 30 млн тонн нефти и газового конденсата в год. Весь этот объем рассчитывают отправлять по СМП через будущий порт в бухте Север на Таймыре.

В 2024 году в Арктике планируется производить 43 млн тонн СПГ и более 100 миллионов тонн нефти

Что касается целевых показателей на 2030 и 2035 годы, которые оказались ниже ожидаемого, то здесь не обошлось без влияния пандемии и вызванного ею спада спроса на традиционные энергоресурсы. "В текущей экономической конъюнктуре и прогнозе спроса на углеводороды инвестиции в регион не всегда экономически оправданы, - говорит руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов. - В этой связи участники рынка не могут добыть заявленных ранее объемов".

Экономика Отрасли Нефть и газ Арктика: битва за ресурсы

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