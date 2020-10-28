Силуанов выступил в Госдуме против индексации для работающих пенсионеров

Глава Минфина Антон Силуанов ответил на вопрос депутатов о перспективе возвращения индексации для работающих пенсионеров. В ведомстве выступают против этого, так как возвращение индексации для этой категории - это несправедливо по отношению к неработающим пенсионерам. Минфин хочет сосредоточиться на поддержке именно тех, кто не работает на пенсии.

Вопрос на эту тему прозвучал в ходе обсуждения проекта нового бюджета на три года (он вынесен на первое чтение). Глава профильного думского комитета Ярослав Нилов (ЛДПР) напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству продумать варианты возврата индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме, продолжил Нилов, понимают, что это затратно - вводить ее для всех граждан из этой категории. Так что депутаты предлагают, по крайней мере, "для начала вернуть индексацию пенсии работающим пенсионерам с маленькой зарплатой и работающим инвалидам".

Эта тема обсуждалась кабмином, в том числе и с депутатами, в ходе встреч с фракциями, сказал Силуанов. Он отметил, что в правительстве могут быть дискуссии, и разные мнения. И позиция Минфина - возвращать индексацию не надо.

- Пенсия - компенсация утраченного заработка, - подчеркнул министр. - Если человек работает, то заработок не утрачивается.

Таким образом, продолжил он, работающий пенсионер получает и зарплату, и пенсию. Важно также, считает он, что последние годы средняя зарплата растет - причем выше темпов инфляции. "То есть тут вопрос в первую очередь не в деньгах, а в справедливости", - отметил Силуанов. Он резюмировал, что возвращать индексацию несправедливо - если это сделать, то работающий пенсионер будет получать более высокую пенсию за счет надбавки, которую даст зарплата.

Поэтому целесообразно сосредоточиться на поддержке неработающих пенсионеров, сказал Силуанов. В бюджете, напомнил он, заложена индексация для них выше темпов инфляции. "Более справедливо помогать тем, кто нуждается, кто не работает, именно этим гражданам нужна государственная поддержка", - заявил глава Минфина.