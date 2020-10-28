СМИ: Китай и Северная Корея возобновляют железнодорожное сообщение и туризм

Власти Китая и Северной Кореи договорились возобновить железнодорожное сообщение и частично туризм, которые были прекращены из-за вспышки коронавируса. Поезда вновь начнут ходить с 30 ноября. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило южнокорейское издание Daily NK, специализирующееся на новостях по Северной Корее.

Напомним, что вспышка коронавируса началась в Китае, а затем быстро перекинулась на другие страны и распространилась по всему миру. При этом власти КНДР отреагировали очень быстро. Еще в начале января Северная Корея практически полностью прекратила транспортное сообщение с внешним миром, отменив движение пассажирских поездов и авиарейсы в другие страны. Если судить по текущему положению, то Китай вплотную приблизился к тому, чтобы полностью справиться с коронавирусом. Согласной официальной статистике, в КНДР не зарегистрировано вообще ни одного случая COVID-19.

Как утверждает Daily NK, цитируя слова источника в Китае, недавно власти КНР и КНДР договорились с 30 ноября текущего года возобновить двустороннее движение пассажирских поездов.

Кроме того, постепенно начнет оживать и туристическая отрасль. В некоторые районы КНДР будут пускать туристов из Китая, но пока в ограниченном количестве. В перспективе количество гостей из КНР в КНДР будут увеличивать. На первом этапе планируют разрешить поездки китайцев по двум направлениям - в столицу, город Пхеньян, и в живописный горный парк Кымгансан, что на юго-востоке КНДР.

Собеседник издания также утверждает, что инициатива по возобновлению железнодорожного сообщения исходила от китайских властей. Северокорейцы ее поддержали и в ходе переговоров согласовали основные детали сотрудничества. "Китай таким образом пытается помочь Северной Корее, не используя при этом государственные средства", - пояснил источник.

Северяне предложили отменить ограничение по тому количеству наличной валюты, которую могут иметь на руках китайцы при посещении КНДР. Как утверждается, до сих пор, согласно китайским правилам, граждане КНР могли ввозить в КНДР наличности не более чем на 10 тысяч долларов. Власти КНР согласились отменить это ограничение, и теперь, если верить источнику, "китайцы смогут ввозить и тратить в КНДР столько наличных денег, сколько пожелают". Это сделано в том числе и потому, что в Северной Корее невозможно использование зарубежных кредитных карт.

Судя по поступающей из КНДР информации, экономика страны серьезно страдает от международных санкций, произошедших в августе и сентябре крупных стихийных бедствий (тайфуны, ливни, наводнения), а также от резкого сокращения торговли с зарубежными странами из-за COVID-19. Доходы от туризма вообще упали до нуля. Китай же является главным политическим и торговым партнером Северной Кореи и не заинтересован в возникновении кризисных ситуаций и крахе экономики КНДР.

Правда, как отмечает Daily NK, пока обе страны решили понаблюдать за ситуацией, что и стало причиной некого промедления с возобновлением сообщения. "Китай и Северная Корея решили возобновить движение поездов только с конца следующего месяца, чтобы еще месяц понаблюдать за развитием ситуации с COVID-19. Если же в КНР или КНДР произойдут масштабные вспышки коронавируса, то это возобновление движения поездов могут отложить", - утверждает источник. Он добавил, что власти КНДР согласились пускать к себе тех китайских туристов, у кого на руках будут китайские государственные сертификаты об отрицательных результатах анализов на COVID-19.

Сам факт подобных договоренностей означает, что власти обеих стран сейчас вполне уверены в стабильности ситуации с коронавирусом в их государствах.

Вместе с тем стоит учитывать, что Daily NK хотя и обладает значительным количеством информаторов в районе границы Китая и КНДР, но иногда предоставляемая ими информация не подтверждалась.