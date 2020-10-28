Смогут ли электронные письма заменить бумажные

Беларусь вошла в топ-20 стран по комплексному показателю почтового развития, который определяется Всемирным почтовым союзом. Мы решили расспросить читателей: а какие письма вы больше любите получать - электронные или в конверте?

Яна Бычко, учитель белорусского языка и литературы, Минский район:

- Получать письма в конверте более романтично. Мне было всего лет пять-шесть, когда подружка переехала в другой город, и мы начали переписываться. За меня, правда, письма писала мама. Я никогда не забуду это волнительное ожидание: скоро ли придет ответ? Последний раз письмо в конверте мне пришло… из университета. Там сообщалось, что я поступила.

Елена Постнова, председатель Пермского отделения Союза художников России:

- В последнее время я перестала получать письма в конвертах: вся переписка происходит в мессенджерах и соцсетях. Невольно думаю: а что останется в истории от гениев сегодняшнего дня? Электронное письмо? Ответ в "Вайбере"? Комментарий в соцсетях? Современная переписка далека от глубоких мыслей, она вся информационная. А где размышления, где сопереживания?

Сергей Важенин, программист, Челябинск:

- Бумажное письмо - особый жанр. Оно ближе к литературе, особенно когда переписываешься с человеком, который для тебя важен - мамой, любимой девушкой... В бумажном письме даже почерк имеет значение. Не люблю получать электронные открытки к праздникам, которые веером отправляют по всем адресам. У меня такие поздравления настроения не поднимают. Отношусь к ним, как к спаму.

Юлия Адгамова, замминистра культуры Республики Татарстан:

- На дни рождения, Новый год и другие праздники покупаем открытки и отправляем их по почте родственникам, которые живут за пределами Татарстана. Деловая переписка в электронном виде. А вот душевные письма от близких людей должны быть на бумаге.

Марина Зуева, воспитатель детского сада, Чистополь:

- Радуюсь, когда в почтовом ящике нахожу "живую" весточку. От нее веет теплом. Человек не поленился, ручкой вывел на бумаге что-то важное, от всего сердца. Правда, таких писем сейчас все меньше и меньше.

Дмитрий Волчкевич, доцент Гродненского государственного медуниверситета:

- В апреле прошлого года получил письмо на свой день рождения. Без подписи. Открываю, а там поздравление. Дочка Оля, ей 11 лет, решила сделать сюрприз. Но почерк я все равно узнал. А в этом году она стала победителем Международного конкурса эпистолярного жанра.

Зоя Маханек, председатель Борисовской районной организации ветеранов:

- Мне больше нравится, когда письмо написано от руки. За ним видно человека. Садясь за стол с листком бумаги, можно писать не спеша, размышляя над каждым словом…