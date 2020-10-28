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28.10.2020 15:52
Рубрика: Власть

Собянин о COVID-19: Итоги двух недель вселяют осторожный оптимизм

Текст: Любовь Проценко

Такой вывод сделал сегодня в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин, анализируя в столице ситуацию с заболеваемостью коронавирусом.

Фото: sobyanin.ru
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"Нам удается прерывать цепочки заболевания, не прибегая к тотальному закрытию города и сохраняя работу всех секторов экономики", - пишет глава города. Напомню, если вчера в городе было выявлено 4312 новых случаев COVID-19, то сегодня уже 3 670, в то время как прежде эта цифра была уже и более 5 тысяч.

Собянин отмечает, что стабилизировался и уровень госпитализации - примерно 1200 пациентов ежедневно - рост за неделю 3%. И заключает: "Мы открыли резервные госпитали на ВДНХ, Каширском шоссе, в Крылатском, Сокольниках и Коммунарке. С учетом этих дополнительных мощностей московская система здравоохранения имеет серьезный запас прочности. Свободно около пяти тысяч коронавирусных коек - почти в 2 раза больше, чем месяц назад. Необходимости в перепрофилировании обычных больниц для лечения ковида сегодня нет".

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