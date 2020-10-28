Соцработникам упростят уход за подопечными в больнице

Соцработники смогут ухаживать за подопечными в больнице в счет своего рабочего времени. Законопроект об этом, разработанный Минтрудом, проходит общественное обсуждение.

Как пояснили в ведомстве, документом предлагается ввести новую срочную социальную услугу - сопровождение подопечных социальных стационаров, госпитализированных в медицинские организации.

"Сейчас, если человеку потребуется помощь, соцработнику, ухаживающему за ним в больнице, нужно оформить командировку. Новый законопроект упростит порядок предоставление такой услуги, и работники социальных стационаров смогут помогать подопечным в рамках своего рабочего времени", - говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.

Нововведение позволит организовать уход в больнице за подопечными социальных стационаров по аналогии с родственным уходом. Предоставлять услугу смогут работники организаций социального обслуживания как государственного, так и негосударственного сектора, следует из пояснительной записки к законопроекту.