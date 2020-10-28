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28.10.2020 18:34
Рубрика: Экономика

Программы максимум

Софт и игры подорожают из-за снижения курса рубля
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8299)
На сайте Apple появился новый документ для разработчиков, в котором сообщается о грядущем повышении цен в онлайн-магазине App Store. Отмечается, что новая ценовая политика затронет Россию, Бразилию, Колумбию, Индонезию и Южную Африку.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Как сообщает сама компания, меры связаны с изменением курсов валют в вышеперечисленных странах. Новая ценовая политика вступит в силу в течение ближайших дней. При этом повышение стоимости подписки охватит как сами программы, так и встроенные покупки. Программы в российском магазине App Store подорожают в среднем на 20-30%. Например, если старая цена была 75 рублей, то новая составит 99 рублей. Со 149 рублей цена вырастет до 179, с 229 до 279, с 459 до 549, с 529 рублей до 649, с 599 до 749, с 699 до 849, с 749 до 899, с 849 до 999 и с 899 до 1090 рублей и т.д.

Фото: iStock
В WhatsApp можно будет покупать товары

Однако Apple стала не первой компанией, которая значительно увеличила цену на программное обеспечение. В российском магазине PlayStation еще в конце сентября резко подорожали сотни игр от популярных издателей - Activision, EA, Ubisoft, Bandai Namco и других. Так, шутер Call of Duty: Black Ops 4 прибавил в цене 1000 рублей, если раньше игра стоила 3999 рублей, то сейчас она обойдется в 4999 рублей.

Игровой журналист и блогер Денис Русаков уверен, что цены на игры и софт в ближайшее время вырастут не только у Sony, но и у остальных игроков рынка. "Например, у Microsoft цены на программы и игры в онлайн-магазине с 2018 года отображаются в долларах и зависят напрямую от курса рубля, - говорит он. - В конечном счете поднимут цены все издатели игр, кто-то раньше, кто-то позже".

Программы для устройств Apple подорожают примерно на 20-30 процентов

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что "дурной пример заразителен" и совсем скоро мы увидим повышение цен на приложения и в других цифровых магазинах. "Рост цен, инициированный Apple и Sony, может привести к пересмотру ценовой политики на рынке приложений, - полагает он. - Цены изменятся как у иностранных компаний (Google и Spotify), так и у российских, например, увеличить цены может "Яндекс". Однако в пресс-службе "Яндекса" заверили "РГ", что не планируют менять цены на подписки как минимум до августа 2021 года. Представители Google, Spotify и Huawei пока не ответили на запрос о том, планируется ли повышение стоимости приложений и подписок в ближайшее время.

Экономика Бизнес Компании Информационные технологии Apple

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