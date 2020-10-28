В мире
28.10.2020 15:38
Текст: Тарас Фомченков (taras@rg.ru)
Союз. Беларусь-Россия - № 40(956)

Защитили слово

Союзные депутаты: есть контакт
Вопросы информационной безопасности в рамках Союзного государства стали одними из главных на заседании Комиссии Парламентского Собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью. Заседание прошло в формате видеоконференции. В работе приняли участие представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств и ведомств двух стран.
Фото: istock Фото: istock
istock

- Из-за пандемии мы смогли утвердить новый состав Комиссии только в июне, прошедшее заседание было первым. Было интересно познакомиться с людьми, жаль, что не лично, заслушать их доклады о ситуации, - рассказал "СОЮЗу" председатель Комиссии Олег Белоконев.

Фото: iStock
Союзные депутаты озвучили новые инициативы

Парламентарии доложили, что разработан проект Плана совместных мероприятий по обеспечению функционирования региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации на 2021 год. В наличии - проекты концепций программ Союзного государства "Обеспечение общественной безопасности на объектах железнодорожного и воздушного транспорта, используемых для транспортного сообщения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь" и "Совершенствование инфраструктуры пенитенциарных учреждений Беларуси и России, социального и медицинского обеспечения спецконтингента, включая улучшение условий содержания несовершеннолетних правонарушителей".

У военных самый высокий уровень взаимодействия, например, между ВДВ России и Силами специальных операций Беларуси, подчеркнул Олег Белоконев.

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