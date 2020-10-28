Новые инициативы союзных депутатов

Формировать единое образовательное пространство Союзного государства надо начинать со школы. В такому выводу единодушно пришли участники заседания Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Заседание прошло в формате видеоконференции, в его работе приняли участие союзные депутаты, а также представители Постоянного Комитета Союзного государства, профильных министерств и ведомств двух стран.

Помимо проблем создания общего образовательного пространства союзные парламентарии обсудили приоритеты совместной деятельности в области укрепления института семьи и здоровья граждан, стимулирование рождаемости, а также новые проекты Союзного государства в области социальной политики. Как рассказала "СОЮЗу" российский сенатор, председатель комиссии Елена Афанасьева, профильные министерства представили информацию о ходе работы по совершенствованию и сближению систем образования России и Беларуси.

- В этом ноябре мы запланировали семинар по вопросам общего образовательного пространства. Поэтому сейчас перед нами стояла задача дать соответствующие поручения министерствам, чтобы уже на семинаре расставить все акценты, - пояснила Елена Афанасьева. - В первую очередь нас беспокоит то, что если на уровне высшего образования существует взаимодействие и подписано около 400 договоров о взаимной поддержке, то на уровне школьного образования этого, к сожалению, нет. Мы предложили нашим министерствам рассмотреть вопрос о создании школьного учебника по истории Союзного государства. Этот предмет можно преподавать в качестве факультативных занятий. В Беларуси о Союзном государстве более-менее известно, а вот в России в силу ее огромной территории очень мало подобной информации.

В сфере высшего образования между вузами Беларуси и России подписано около 400 договоров о взаимной поддержке

По словам сенатора, в свое время ставился вопрос о создании единого учебника по истории Великой Отечественной войны.

- К сожалению, сделать учебник с помощью профильных министерств не удалось, - заметила Елена Афанасьева. - Он появился благодаря сотрудничеству белорусских и российских ученых. Учебник большой, содержательный, но по формату он, возможно, будет сложен для изучения школьниками.

В качестве новых социальных проектов Союзного государства были рассмотрены инициативы по созданию кадетского корпуса для совместного обучения российских и белорусских ребят, а также участие в строительстве Историко-культурного мемориального комплекса "Северный фас Курской дуги".

- Министерство образования Беларуси вышло на комиссию с предложением создать в Полоцке кадетский корпус для обучения ребят из Беларуси и близлежащих российских областей. Мы рассмотрели и одобрили проект, - рассказала Елена Афанасьева. - К 80-летию победы Красной Армии на Курской дуге депутаты инициируют создание монумента Воину-победителю, который будет одной из композиций мемориального комплекса. Мы подготовили обращение в Министерство культуры РФ для проработки этого вопроса.