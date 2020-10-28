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28.10.2020 01:19
Рубрика: Спорт

Ему педали ближе шайбы

Среднегорье "Вуэльты" покорилось канадцу Майклу Вудсу
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 243(8297)
Седьмой этап престижной многодневки "Вуэльта Испания" на среднегорном маршруте выиграл велосипедист с родины хоккея - 34-летний канадец Майкл Вудс.

Эту победу можно считать органичным продолжением забавного тренда, заданного завершившейся в воскресенье не менее значимой супергонкой "Джиро д Италия". Классическая весенняя, майская многодневка из-за связанной с пандемией тотальной перекройкой международного календаря прошла осенью, и через пару дней - нонсенс от "Вуэльты", где сильнейшим в пелотоне на 160-километровой дистанции оказался человек, который по стандартным представлениям должен в детстве не расставаться с клюшкой, коньками и шайбой. А он пошел на разрыв шаблонов и уселся в седло велосипеда.

Многодневная гонка "Джиро д'Италия" пересеклась с "Вуэльтой"

Вудс из американской велогруппы Education First финишировал чуть раньше испанца Омара Фрайле. Третий - 40-летний (!) хозяин трассы Алехандро Вальверде. В генеральной классификации лидирует эквадорец Ричард Карапас. Россиянин Александр Власов из казахстанской команды "Астана" перед сегодняшним восьмым этапом - 21-й в общем зачете.

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