Среднегорье "Вуэльты" покорилось канадцу Майклу Вудсу

Седьмой этап престижной многодневки "Вуэльта Испания" на среднегорном маршруте выиграл велосипедист с родины хоккея - 34-летний канадец Майкл Вудс.

Эту победу можно считать органичным продолжением забавного тренда, заданного завершившейся в воскресенье не менее значимой супергонкой "Джиро д Италия". Классическая весенняя, майская многодневка из-за связанной с пандемией тотальной перекройкой международного календаря прошла осенью, и через пару дней - нонсенс от "Вуэльты", где сильнейшим в пелотоне на 160-километровой дистанции оказался человек, который по стандартным представлениям должен в детстве не расставаться с клюшкой, коньками и шайбой. А он пошел на разрыв шаблонов и уселся в седло велосипеда.

Вудс из американской велогруппы Education First финишировал чуть раньше испанца Омара Фрайле. Третий - 40-летний (!) хозяин трассы Алехандро Вальверде. В генеральной классификации лидирует эквадорец Ричард Карапас. Россиянин Александр Власов из казахстанской команды "Астана" перед сегодняшним восьмым этапом - 21-й в общем зачете.