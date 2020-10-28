Уникальная информационная система учета недвижимости запущена в России. Благодаря ей упрощается и ускоряется регистрацияправ на нее и расширяются онлайн-сервисы. В частности, она позволит зарегистрировать дом за 10 рабочих дней вместо месяца, оформить права на недвижимость в другом регионе, не выезжая туда, а также сократить срок выдачи выписок из ЕГРН с трех дней до 30 секунд.

Новая система, которая называется ФГИС ЕГРН, запущена в октябре во всех регионах, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. Это полностью отечественная разработка, не зависящая ни от каких санкций, подчеркнула она. Система объединила данные государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав (ЕГРП).

Переход на новую систему произошел без приостановки процедур регистрации и учета. "Мы плавно переносили сведения из двух реестров в единую базу данных. Мы ни на один день не остановили рынок недвижимости. Каждый день регистрировали сотни тысяч сделок и выдавали сведения о недвижимости, одновременно внедряя новую большую систему. Это высший пилотаж. Как дозаправка в воздухе", - сказала Абрамченко.

Работа над созданием и внедрением системы продолжалась около трех лет. "Это сложный инженерный процесс, который связан с миграцией данных из старой системы в новую, с настройкой работы с МФЦ, обучением людей использованию новых интерфейсов", - заявила Абрамченко.

В России нет практики эксплуатации подобных систем в масштабах всей страны, более того, не существует ее аналогов в мире, подчеркнула вице-премьер. ФГИС ЕГРН - это более 10 петабайт данных о недвижимости. Для сравнения - размер результатов экспериментов, проводимых в течение года на большом адронном коллайдере, достигает 4 петабайт.

Житель Санкт-Петербурга сможет оформить права на квартиру в Ялте, не выезжая из своего региона

ФГИС ЕГРН пришла на смену 340 разрозненным информационным системам. "Это порождало дублирование сведений, отсутствие единства учетно-регистрационных процессов и, как следствие, оперативной и достоверной информации о проведении регистрационных действий, выдачи сведений об объектах недвижимости, не говоря уже о сложностях контроля за соблюдением законодательства в сфере недвижимости, непрозрачности и высоких коррупционных рисках", - говорит вице-премьер.

Благодаря внедрению новых информационных технологий повысится качество и достоверность сведений в ЕГРН, упростятся процедуры получения услуг. "Регистрация права собственности, договоров ипотеки, постановка на кадастровый учет и еще десятки процедур в этой сфере будут проводиться проще и быстрее", - сообщила Абрамченко.

Благодаря консолидации в системе всех данных об объектах и правах на них стала возможна регистрация прав на недвижимость с одновременной постановкой ее на кадастровый учет. Единая процедура избавит заявителей от лишних действий и сократит сроки оформления недвижимости. Ранее для регистрации, например, жилого дома владелец должен был сделать 8 "шагов", дважды получать документы и ожидать завершения каждой из процедур до 10 дней. В целом на это уходило более месяца. "Теперь процесс регистрации сократился в два раза - до четырех шагов и нормативных 10 рабочих дней. На практике сроки оказания государственных услуг благодаря системе сокращены до трех рабочих дней и даже меньше в отдельных случаях", - сообщила Абрамченко.

В числе прочих изменений - возможность получения госуслуг в сфере недвижимости независимо от реального расположения участка или дома. К примеру, житель Санкт-Петербурга сможет оформить права на квартиру, расположенную в Ялте, не выезжая для этого за пределы региона. В единой информационной системе теперь работает и Крымский полуостров.

Кроме того, внедрение ФГИС ЕГРН позволит запустить по всей стране сервис по выдаче выписок из ЕГРН. Сегодня это занимает три дня, а при переходе на новую систему сократится до нескольких минут. Ранее такой сервис работал в пилотных регионах. Чтобы воспользоваться этим, нужно будет авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации. Искать объекты можно по адресу или кадастровому номеру.

Процесс регистрации сократился в два раза - до четырех шагов и 10 рабочих дней

Кроме того, граждане могут быть уверены, что сведения об их недвижимости под надежной защитой, подчеркнула Абрамченко. Сохранность данных обеспечивается в соответствии с самыми современными требованиями информационной безопасности. А для обеспечения надежной и стабильной работы системы были созданы распределенные центры обработки данных.

Прямая речь

Олег Скуфинский, руководитель Росреестра:

- Переход на единую централизованную систему по поручению президента России был выполнен в максимально короткие сроки. Работа по переносу информации с региональных систем на федеральную не останавливались даже в период введения ограничений, связанных с коронавирусом. Крупнейшие по количеству сделок и объему данных субъекты РФ были подключены к ФГИС ЕГРН с апреля. Среди них - Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Свердловская область, Республика Крым, Севастополь и другие. В конце 2020 - начале 2021 года также будет завершен реинжиниринг официального сайта.

Это позволит увеличить долю электронных сервисов ведомства, повысить удовлетворенность граждан и обеспечить качественно новый уровень оказания услуг Росреестра.

Вячеслав Спиренков, директор Федеральной ­кадастровой палаты Росреестра:

"Благодаря внедрению ФГИС ЕГРН во всех субъектах РФ стал возможен совершенно новый уровень работы. Жители Тюменской области и Ставропольского края, например, регистрируют права на недвижимость сейчас за 2 рабочих дня. Это рекордные показатели в сфере оформления недвижимости. За этот же срок в среднем можно зарегистрировать права в Краснодарском крае, Калмыкии, Башкортостане, Ростовской, Челябинской, Иркутской и Амурской областях".

Подготовили Ольга Игнатова, Марина Трубилина