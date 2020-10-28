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28.10.2020 21:49
Рубрика: В мире

США заблокировали выборы главы Всемирной торговой организации

Текст: Игорь Зубков
США фактически заблокировали утверждение нового гендиректора Всемирной торговой организации (ВТО).
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В Женеве завершились консультации по отбору кандидатов на этот пост. По итогам предыдущего отборочного тура в финал вышли представительницы Нигерии и Кореи. В среду были объявлены итоги голосования - наибольшее число голосов набирает представительница Нигерии, Нгози Оконджо-Ивеала, которая могла бы стать первой женщиной и первой представительницей Африки на этом посту. Однако в последний момент представители США выразили свое категорическое несогласие с ее кандидатурой.

Фото: Михаил Визель/РГ

В процессе многоэтапной и сложной процедуры подбора нового руководителя ВТО Соединенные Штаты не высказывали своей позиции, и у Оконджо-Ивеалы, самой компромиссной фигуры из всех кандидатов, были все шансы на утверждение. Это показало бы, что ключевые игроки ВТО (США, ЕС и Китай) все-таки еще способны к компромиссам в рамках непубличной дипломатии и дало бы надежду на выход ВТО из нынешнего кризиса, отмечает ведущий научный сотрудник РАНХиГС Александр Пахомов. "Финальное решение администрации Трампа по-своему логично: сначала она заблокировала работу Апелляционного органа ВТО и тем самым всей системы разрешения споров, затем заблокировала принятие бюджета организации (США - крупнейший донор ВТО с долей более чем 11%), теперь блокирует утверждение нового гендиректора", - говорит он.

Как пояснил источник "РГ" в Женеве, близкий к ВТО, следующим шагом должно быть формальное утверждение кандидатуры Оконджо-Ивеалы на заседании генерального совета ВТО 9 ноября. Решение о назначении принимаются консенсусом, то есть все члены ВТО должны объявить о своем согласии с назначением.

Фото: iStock
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Маловероятно, что всего за неделю после американских выборов удастся найти компромисс, и по всей видимости, выборы руководителя ВТО откладываются на следующий год, когда позицию Вашингтона уже будет определять новая администрация, считает Пахомов.

Как отметил источник "РГ" в Женеве, подобные прецеденты в истории ВТО были, каждый раз они разрешались по-разному. Однако в текущей сложной ситуации в международных торговых отношениях, усугубляющейся пандемией, крайне важно устранить неопределенность с руководством ВТО. "Без скорейшего назначения гендиректора ВТО, которая и так находится не в самой лучшей форме, может быть безвозвратно потеряна", - сказал собеседник "РГ".

В мире Европа Швейцария Международные организации ВТО

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