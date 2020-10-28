США закупят советские боеприпасы и вооружение для своих союзников

Пентагон объявил тендер на закупку произведенных в СССР и странах бывшего социалистического блока боеприпасов и систем вооружения. Ими планируют вооружать не только американских военнослужащих, но и армии иностранных союзников.

Как сообщает RT, американских военных интересуют советские авиационные ракеты, минометные системы и их комплектующие, а также боеприпасы малого и среднего калибра. Планируется также закупить танковые, артиллерийские и минометные снаряды, в том числе крупнокалиберные.

Декларируется, что советское вооружение и боеприпасы будут использовать в целях, "связанных с испытаниями, обучением и боевым применением, направленными на поддержку национальной военной стратегии США".

За пять лет Пентагон планирует закупить 4,1 миллиарда единиц боеприпасов и вооружения.

Отметим, что США начали активно скупать советское оружие после распада СССР. Например, в 1995 году фирма McDonnell Douglas приобрела корпуса и двигатели советских сверхзвуковых ракет Х-31. Позже их превратили в ракеты-мишени MA-31 для отработки мер противодействия ракетным ударам.