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28.10.2020,  
10:10
Текст:  Николай Грищенко

США закупят советские боеприпасы и вооружение для своих союзников

Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Пентагон объявил тендер на закупку произведенных в СССР и странах бывшего социалистического блока боеприпасов и систем вооружения. Ими планируют вооружать не только американских военнослужащих, но и армии иностранных союзников.

Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости
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Как сообщает RT, американских военных интересуют советские авиационные ракеты, минометные системы и их комплектующие, а также боеприпасы малого и среднего калибра. Планируется также закупить танковые, артиллерийские и минометные снаряды, в том числе крупнокалиберные.

Декларируется, что советское вооружение и боеприпасы будут использовать в целях, "связанных с испытаниями, обучением и боевым применением, направленными на поддержку национальной военной стратегии США".

За пять лет Пентагон планирует закупить 4,1 миллиарда единиц боеприпасов и вооружения.

Отметим, что США начали активно скупать советское оружие после распада СССР. Например, в 1995 году фирма McDonnell Douglas приобрела корпуса и двигатели советских сверхзвуковых ракет Х-31. Позже их превратили в ракеты-мишени MA-31 для отработки мер противодействия ракетным ударам.

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