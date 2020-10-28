Стартовала продажа билетов на чемпионат Европы в Москве

Накануне начались продажи билетов на чемпионат Европы по скалолазанию 2020 года, который пройдет с 21 по 28 ноября в Москве.

Престижный турнир, имеющий статус олимпийского отбора, примет столичный Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Среди организаторов от нашей страны: Министерство спорта РФ, департамент спорта города Москвы и Федерация скалолазания России.

На кону одна путевка на Игры в Токио у мужчин и одна у женщин, которые будут разыграны по итогам дисциплины "многоборье". Интересно, что специально для грядущего чемпионата Европы в зале будет смонтирован новый мобильный скалодром, который в дальнейшем будет использоваться для подготовки сборной России. Для желающих увидеть в деле лучших из лучших в продаже доступны билеты на финалы четырех дисциплин - скорость, боулдеринг, трудность и многоборье. Их стоимость - от 700 до 1000 рублей. Дополнительно в продажу поступили билеты на квалификационные и полуфинальные раунды соревнований. Их можно приобрести за 100 рублей.

Первоначально ЧЕ должен был пройти в марте. Позднее были изменены сроки и площадка проведения. Отметим, что билеты, приобретенные весной, заменят на аналогичные на новой площадке. Организаторы напоминают, что в связи с ограничениями пандемии рассадка на трибунах будет осуществляться в шахматном порядке. Одновременно в зале сможет находиться около 300 зрителей.

Напомним, что отборочными турнирами на Игры в Токио станут четыре континентальных турнира в 2020 году. Кроме чемпионата Европы в Москве, это чемпионат Азии, чемпионат Африки, чемпионат Океании. На них будет разыграно по одной лицензии участника Олимпиады среди мужчин и женщин.