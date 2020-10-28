Новости

Названы причины катастрофы военного Ан-26 под Харьковом 19:29
Антикоронавирусные меры в Москве нарушают 79% кинотеатров и ТЦ 19:25
Стинг выпустит альбом дуэтов с Милен Фармер и Эриком Клэптоном 19:24
Генпрокуратура РФ попросила США выдать бывшего главу Нижнего Новгорода 19:09
Макрон выступил за диалог с Россией 18:56
ЦБ: Уровень безработицы впервые с февраля понизился до 6,5% 18:39
Осенние каникулы в школах Севастополя продлятся две недели 18:25
Минздрав пояснил решение о необходимости согласовывать выступления врачей в СМИ 18:20
В центре Новгорода нашли тысячелетнюю деревянную бирку 18:14
Мариинский театр впервые присоединится к Всемирному дню балета 17:56
Минтруд собирается изменить критерии оценки бедности 17:22
"Киношок" назвал Маргариту Аброськину лучшей актрисой 17:21
Apple разрабатывает собственный поисковик 17:16
Соцработникам упростят уход за подопечными в больнице 17:13
Начались слушания по делу задержавших Голунова полицейских 17:02
В Чечне младенцы с именем Мухаммед получат по 100 тыс рублей 17:01
Помощь из спецфонда получат около 25 тысяч детей с редкими заболеваниями 16:57
Болгарские вузы и гимназии переходят на дистанционное обучение 16:37
ФАС предложила меры по сохранению дешевых жизненно важных лекарств 16:37
Военные врачи помогут больным коронавирусом в Курганской области 16:28
В Тюмени в трех домах взорвался газ, есть пострадавшие 16:20
Система чек-ин в заведениях Москвы продлевается еще на месяц 16:16
В Челябинской области решили не закрывать по ночам рестораны и клубы 16:06
Москвичей ждет аномально теплая погода в начале ноября 15:59
Собянин о COVID-19: Итоги двух недель вселяют осторожный оптимизм 15:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
28.10.2020 19:24
Рубрика: Культура

Стинг выпустит альбом дуэтов с Милен Фармер и Эриком Клэптоном

Текст: Александр Алексеев

Об этом английский артист, ради теплого климата и любимых сортов вина переехавший в Тоскану (Италия), рассказал ведущему музыкальному порталу Rolling Stone. В альбом, который получил название Duets, войдут 17 треков.

Некоторые из этих песен уже хорошо известны: Desert Rose, записанная в 1999 году после случайной встречи в парижском баре с аутентичным исполнителем арабской музыки Чебом Мами; Whatever I Say Your Name, спетая с R&B певицей Мэри Джей Блайдж (с альбома Sacred Love), или регги-хит Don"t Make Me Wait с культовым ямайским певцом Шагги (вместе они выпустили в 2018 году даже совместный лонгплэй - 44/876).

Фото: istock
Google закрыла свой музыкальный сервис навсегда

Но появятся на диске и недавно записанные композиции, в частности, Mama, спетая с Gashi, и дуэт с Мелоди Гардо - Little Something. Очень интересен и номер Stolen Love -  уже с Милен Фармер.

При этом с каждым исполнителем на диске представлено только по одной совместной песне.

А некоторые дуэты Стинга на этот релиз и не поместились. Например, Send You Love - содружество с Висенте Амиго, или трек The Book of My Life, исполненный с Аннушкой Шанкар, дочкой знаменитого мэтра ситара и друга Джорджа Хариссона - индийца Рави Шанкара, решившего назвать ее ласковым русским именем… Значит, впоследствии можно ждать и "Дуэтов"-2.

Новый альбом сам Стинг называет "рождественским сюрпризом". Его релиз назначен на 27 ноября 2020 года.

Культура Музыка Рок

Главное сегодня

Путин рассказал о волнах коронавируса
Макрон выступил за диалог с Россией
Помощь из спецфонда получат около 25 тысяч детей с редкими заболеваниями
Володин - Силуанову: Вы не слышите запросы граждан и депутатов
Собянин продлил "удаленку" до конца ноября
"Ночь искусств" в Москве пройдет в онлайн-формате
"Би2" возродили проект с российскими рок-звездами "Нечетный воин"