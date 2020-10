Стинг выпустит альбом дуэтов с Милен Фармер и Эриком Клэптоном

Об этом английский артист, ради теплого климата и любимых сортов вина переехавший в Тоскану (Италия), рассказал ведущему музыкальному порталу Rolling Stone. В альбом, который получил название Duets, войдут 17 треков.

Некоторые из этих песен уже хорошо известны: Desert Rose, записанная в 1999 году после случайной встречи в парижском баре с аутентичным исполнителем арабской музыки Чебом Мами; Whatever I Say Your Name, спетая с R&B певицей Мэри Джей Блайдж (с альбома Sacred Love), или регги-хит Don"t Make Me Wait с культовым ямайским певцом Шагги (вместе они выпустили в 2018 году даже совместный лонгплэй - 44/876).

Но появятся на диске и недавно записанные композиции, в частности, Mama, спетая с Gashi, и дуэт с Мелоди Гардо - Little Something. Очень интересен и номер Stolen Love - уже с Милен Фармер.

При этом с каждым исполнителем на диске представлено только по одной совместной песне.

А некоторые дуэты Стинга на этот релиз и не поместились. Например, Send You Love - содружество с Висенте Амиго, или трек The Book of My Life, исполненный с Аннушкой Шанкар, дочкой знаменитого мэтра ситара и друга Джорджа Хариссона - индийца Рави Шанкара, решившего назвать ее ласковым русским именем… Значит, впоследствии можно ждать и "Дуэтов"-2.

Новый альбом сам Стинг называет "рождественским сюрпризом". Его релиз назначен на 27 ноября 2020 года.