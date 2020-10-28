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28.10.2020 17:00
Рубрика: В мире

Только каждый десятый немец симпатизирует Трампу

Текст: Юрий Ершов
Британский социологический институт YouGov по заказу германского информационного агентства DPA провел опрос: кого выбрали бы немцы, если им довелось бы голосовать на президентских выборах в США.

Выяснилось, что оставить в Белом доме республиканца Дональда Трампа согласны всего 10% опрошенных. За демократа Джо Байдена в качестве главы США высказались 56% немецких респондентов.

Фото: REUTERS
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Причем за Байдена ратуют практически все сторонники представленных в бундестаге партий. За одним исключением, относительное большинство, около 36%, избирателей "Альтернативы для Германии" предпочли бы видеть Трампа в качестве президента страны, являющейся главным и стратегическим партнером ФРГ.

У других партий расклад также получился не в пользу действующего американского президента. Их голоса распределились следующим образом: социал-демократы - 75% против 3, "зеленые" - 72% против 3, христианские демократы - 71% против 7, левые - 67% против 5, "свободные демократы" - 59% против 14.

А вот ответы на вопрос, кто все-таки победит 3 ноября, оказались не столь однозначны: 44% полагают, что Байден станет новым президентом Соединенных Штатов, тогда как 25% опрошенных считают, что, несмотря на нынешнее отставание в рейтинге, Трамп сохранит свой пост. Остальные на сей счет не высказались.

Фото: EPA-EFE/Morry Gash
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Примечательно, что практически аналогичные результаты показал опрос, проведенный в сентябре фондом Bertelsmann-Stiftung среди граждан всех 27 стран Европейского союза: 56% респондентов предпочли Байдена, а 10% - Трампа. Из этого же опроса стало ясно, что европейцы отнюдь не в восторге от американской демократии - 52%.

К слову, в Израиле складывается несколько иная, если не сказать, противоположная картина. Согласно опросам, 50% граждан государства предпочли бы видеть президентом США Трампа, а 21% высказались за Байдена. В то же время более шести миллионов проживающих в США евреев, наоборот, собираются голосовать за Байдена - 75%, а за Трампа - 22%.

В мире Европа Германия В мире Ближний Восток Израиль В мире США Выборы президента США-2020 Дональд Трамп

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