Компаниям - участникам национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", которые берут на себя обязанность повышать эффективность работы минимум на 5% в год, положена налоговая преференция. Они могут получить налоговый вычет, размер которого может составлять до 90% в части фискальных расходов на основные средства: сооружения и передаточные устройства, машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, рассказали в пресс-службе минэкономразвития.

Такая возможность доступна для участников из семи регионов: Удмуртии, Кемеровской, Ростовской, Самарской, Тамбовской и Челябинской областей, а также Краснодарского края.

Пока налоговая преференция действует до 2021 года. Затем ведомство проанализирует эту меру поддержки, и будет принято решение, как именно надо изменить ее правила.