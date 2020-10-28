Ученые нашли способ лечения острой печеночной недостаточности

Блокирование определенных сигналов от микробиома кишечника и печени, находящейся в состоянии острой недостаточности, может остановить развитие заболевания и улучшить функционирование органа. К такому выводу пришли ученые Института имени Вейцмана (Израиль), сообщается на сайте вуза.

Острая печеночная недостаточность (ОПН) - разрушительное, быстро прогрессирующее заболевание, которое приводит к смерти в 80 процентах случаев, если не выполняется экстренная трансплантация органа. В развитом мире основной причиной заболевания является значительная передозировка парацетамолом.

Израильские ученые начали свои исследования с создания профилей экспрессии генов 45 тысяч отдельных клеток печени мыши, в конечном итоге создав полный атлас клеток органа и когда он здоров, и когда находится в состоянии острой недостаточности. Для второго случая они определили три подмножества клеток, которые секретировали большое количество различных веществ и тем самым привлекали иммунные клетки извне печени, что затем способствовало ее повреждению. У всех этих клеток наблюдалась экспрессия одних и тех же 77 генов, а ответственным за этот процесс является регуляторный белок MYC.

Исследователи подозревали, что активация генов может регулироваться сигналами кишечного микробиома. Дело в том, что желудочно-кишечный тракт связан с печенью широкой сетью вен, напрямую подвергая орган воздействию веществ, вырабатываемых в кишечнике. Когда ученые истощили микробиом мышей с помощью антибиотиков широкого спектра действия, симптомы были облегчены. Более того, когда они вызвали ОПН у лишенных микробиома мышей, их состояние было намного менее тяжелым, чем у обычных животных.

Также выяснилось, что поступающие из кишечника молекулы активируют программу MYC через поверхностные рецепторы на упомянутых выше трех подтипах клеток. На эти же рецепторы воздействовали и сигналы из самой печени. Подавление этих рецепторов привело к тому, что ОПН у мышей более не развивалась, а и их выживаемость увеличивалась.

Примечательно, что у людей, страдающих ОПН, также наблюдается активация MYC. Ученые надеются, что блокирование программы этого белка лекарствами в сочетании с воздействием на микробиом может оказаться потенциальным лечением опасного заболевания.

Более подробно с результатами исследования можно познакомиться в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine.