В Анапе обещают отдых на пять звезд

Отдых по-анапски ассоциируется у россиян с возможностью бюджетно отдохнуть и оздоровить детей у моря - пусть не очень комфортно, зато, не выезжая за пределы страны. При этом многие мечтают к природным достоинствам Анапы добавить плюсы европейских курортов, такие как превосходный уровень сервиса и удобная инфраструктура.

Фото: Олег Сергеев

Пока же для отдыхающих большая проблема: где найти парковку, лежак, кусочек моря с чистой водой или место, где оставить ребенка.

В планах новой команды города-курорта - не только развитие детского туризма и отдыха, но и развитие Анапы, как круглогодичного курорта с современной набережной и полноценной инфраструктурой. В программе недавно избранного мэра Василия Швеца сделан акцент на увеличение пятизвёздочных отелей с комплексом услуг, которые могут удовлетворить любую категорию отдыхающих круглый год.

Фото: Олег Сергеев

Предполагается, что в Анапе должны появиться отели для разных целевых групп - как это сделано, к примеру, в Турции и Египте. В мае 2021 года один из таких отелей откроет двери- отель Creat Eight Ultra All Inclusive & SPA 5* in Miracleon.

Это шестой по счету объект семейного отдыха в рамках нового курорта Miracleon, и уже в 2020 году гости могут забронировать проживание в новом отеле.

Фото: Олег Сергеев

Сейчас здесь завершаются работы по отделке фасада отеля. На территории в три с половиной гектара планируется разместить 354 номера, двухэтажный SPA комплекс, систему бассейнов общей площадью около 2 000 квадратных метров. Чтобы посетители отеля могли отдыхать здесь с детьми, на территории появятся веревочный парк, детские и спортивные площадки, парковые зоны.

Слоган отеля - "Семья и море". В этом заложена основная концепция отеля: объект ориентирован на семейный отдых и досуг.

Фото: Олег Сергеев

Большинство людей предпочитают ехать на юг семьями и рассчитывают, что каждая возрастная категория найдет себе отдых и развлечения по душе. Те, кто был в Турции, отмечают, что практически у каждого отеля есть свой сад или парк. В новом пятизвездочном отеле Creat Eight Ultra All Inclusive & SPA 5* in Miracleon места для прогулок достаточно.

Фото: Олег Сергеев

Огромная зеленая территория с оригинальным ландшафтным решением оснащена зонами отдыха и развлечений. Есть также и концертная площадка Star Place, где каждый гость почувствует себя настоящей звездой. Шестиэтажный корпус выполнен в виде подковы, главный вход и проезд на парковку отделен от зоны отдыха гостей. Получается, что отдыхающие никак не пересекаются с теми, кто только заезжает сюда, и не слышат звуков автотрассы.

Фото: Олег Сергеев

На первом этаже расположена стойка регистрации, здесь вы сможете выбрать категорию номера под свой вкус и кошелек: в отеле Great Eight Ultra All Inclusive & SPA 5* одиннадцать категорий номеров, от двухместного стандартного до люкса апартаментов.

Как и положено пятиздвездному уровню, в номерах предусмотрено все до мелочей: халаты и тапочки, косметический набор, комплект полотенец, фен, электрочайник, сейф, холодильник, утюг и гладильная доска, мини бар с напитками, кофе машины с капсулами.

Фото: Олег Сергеев

В ресторане Green Tea организовано питание по системе Ultra All Inclusive с индивидуальным обслуживанием. Система "ультра все включено" будет предоставлена гостям круглосуточно. Кроме основного ресторана, с 24.00 до 06.00 будет работать дополнительная станция перекуса в баре.

В течение дня на концертной площадке для гостей отеля будут готовить пиццу, пасту, бургеры и другие перекусы.

Отдельная зона предназначена для любителей водного релакса и косметических процедур. Со второго этажа отеля можно по крытому переходу перейти в отдельно стоящее здание спа-центра RESIDENCE SPA и посетить салон красоты, фито- бар, кабинеты с процедурами по расширенному SPA-меню.

Фото: Олег Сергеев

Какой же отель без собственного бассейна? На первом этаже RESIDENCE SPA расположены четыре бассейнов разной площади с комфортными лежаками, причем из чаши бассейна можно при желании выплыть на открытый воздух, на улицу, где расположены еще два бассейна. Общая площадь водной глади составляет 2 450 квадратных метров.

Курорт - Miracleon- это не только отель и рестораны. Рядом с отелем находится многофункциональный концертный зал Great Hall для проведения событий различного формата. Это отличная площадка для проведения концертов, конференций, выставок и других мероприятий.

Фото: Олег Сергеев

Со следующего сезона гости курорта смогут спуститься к оборудованному пляжу, который полностью проходит по территории курорта, по зеленой аллее с теневыми навесами, зонами отдыха, пунктами проката. Можно с комфортом разместиться в "шаттле", который подвезет вас к парковой аллее по которой гости спускаются к главному входу на пляж Miracleon beach. В октябре Great Eight анонсирует бронирование на тестовый запуск для всех, кто хочет познакомиться с его возможностями и кто уже отдыхал на курорте Miracleon.

Важно: первые две недели работы отеля, с 15 мая по 1 июня 2021г., стоимость на проживание будет минимальна.

Авторы проекта хотят получить обратную связь от гостей и внести все необходимые дополнения, для максимально комфортного отдыха в первой "пятерке" курорта. Спешите стать участником испытаний!

Справка

Курорт Miracleon строится на побережье Черного моря, в г. Анапа, в п. Витязево.

Miracleon - это способ показать жителю России, что в нашей стране можно отдыхать на европейском уровне.

Сегодня в рамках курорта действуют пять объектов для всей семьи:

- Детский санаторий "Жемчужина России" in Miracleon

- Дача Del Sol Ultra All inclusive 4* In Miracleon

- Fioleto Ultra All inclusive 4* In Miracleon

- Beton Brut All inclusive & SPA 4* In Miracleon

- MoreLeto Ultra All inclusive 4* In Miracleon

https://g8hotel.ru/ - сайт нового отеля

Контакты:miracleon.ru