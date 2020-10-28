В Британии 22-летнюю студентку оштрафовали на 6 тысяч фунтов за многочисленные нарушения правил самоизоляции. Об этом пишет The Sun.

Кэрис Энн Играм прилетела на остров Джерси в проливе Ла-Манш из Манчестера, где особенно высок уровень заражений "короной". Вскоре ей позвонили из службы по отслеживанию контактов с неприятным известием: у одного из пассажиров рейса выявили COVID-19. Студентку обязали уйти на карантин, а через восемь дней сдать контрольный тест. Но когда чиновники пришли к Кэрис домой с проверкой, то не застали ее на месте. Тем временем девушка выложила селфи из веганского ресторана в порту. Она также делала покупки в торговом центре и ходила в гости к друзьям. Кэрис арестовали прямо во время одной из таких прогулок. "Прискорбно, что некоторые люди ставят под угрозу жизнь других островитян. Этот штраф демонстрирует нашу решимость бороться с нарушителями закона", - заявил Каролина Маффиа, глава управления мониторинга Джерси.