В ЕC назвали страну с самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19

Бельгия на сегодняшний день является страной с самым высоким в Евросоюзе уровнем заболеваемости COVID-19. Об этом во вторник сообщил Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

По его данным, на протяжении двух последних недель в королевстве фиксируется более 1 390 случаев заражения на сто тысяч человек. На втором месте - Чехия (1 380), на третьем - Люксембург (760). Пятерку стран замыкают Словения (732) и Нидерланды (694), пишет ТАСС.

При этом страной с самым высоким уровнем смертности от коронавируса сегодня является Чехия - 12,3 случая на сто тысяч населения. На втором месте Бельгия - 5,8.

Рост числа новых случаев COVID-19 в Бельгии в октябре превысил пиковые показатели первой волны пандемии. Если весной максимальное суточное число составляло около 2,5 тысячи, то сейчас в среднем около 13 тысяч. Всего в королевстве, где проживают 11,5 миллиона человек, зафиксировано свыше 330 тысяч заболевших, скончались около 11 тысяч граждан.