В Кремле пока не планируют новые меры поддержки бизнеса

Экономика в России не остановлена, все компании и предприятия работают, поэтому сейчас нет необходимости в новых мерах поддержки бизнеса, считают в Кремле.

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова спросили на брифинге, нужно ли вводить новые меры поддержки бизнеса, потому что скоро закончатся отсрочки и у ряда предприятий могут быть трудности с налоговыми платежами.

"В настоящий момент нет ситуации, которая была бы связана с остановкой экономики, экономика работает", - напомнил Песков.

"Принятые меры позволили обеспечить бесперебойность работы экономики, - подчеркнул представитель Кремля. - Все компании, предприятия работают".

Поэтому в настоящий момент такой потребности нет, заключил Песков.