Новости

Доллар поднялся выше 78 рублей 13:26
Индия получит доступ к данным американских спутников для точного наведения ракет 13:21
В Кремле пока не планируют новые меры поддержки бизнеса 13:10
IKEA обвинили в расизме из-за цифр на футболке 13:05
Серийный выпуск F-35 отложили 13:00
Гандбольный тренер Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусом 12:57
Володин призвал Минфин разобраться с "беспорядком" в зарплатах бюджетников 12:57
"Курьер" украл у певицы Нины Шильниковой более 3,3 миллиона рублей 12:56
Балтийский паром начал бесплатно возить пассажиров 12:43
В Латвии и Норвегии ужесточат антивирусный режим 12:43
Жители Мадрида могут получить финансовую помощь за отказ от старого авто 12:40
Движение по трассе М-5 у Бронниц откроют в середине ноября 12:40
СМИ: "Зенит" предлагает тренеру Почеттино зарплату 10 млн евро в год 12:39
Беларусь ратифицировала соглашение с Россией о взаимном признании виз 12:37
Гинцбург объяснил COVID-19 у испытывающих "Спутник V" добровольцев 12:32
Новое движение волонтеров-экологов появится в России 12:17
В Москве задержали итальянца с наркотиками 12:06
Силуанов выступил в Госдуме против индексации для работающих пенсионеров 12:06
Роскомнадзор потребовал от иностранных компаний прекратить цензуру СМИ РФ 12:01
Глава крымского минздрава станет волонтером "ковидного" госпиталя 12:00
Поклонник ранил актрису Мальхотру после отказа выйти за него замуж 11:52
Харламов назвал причину развода с Асмус 11:48
Мишустин продлил порядок оформления нетрудоспособности пострадавшим на производстве 11:41
Как в Беларуси с 1 ноября вырастут пенсии и социальные пособия 11:35
Съемки фильма про Боба Дилана прекращены из-за пандемии 11:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
28.10.2020 12:43
Рубрика: В мире

В Латвии и Норвегии ужесточат антивирусный режим

Текст: Надежда Ермолаева

В Латвии на фоне распространения вирусной инфекции Covid-19 правительство решило ввести более жесткие ограничения на собрания людей на частных и публичных мероприятиях.

Фото: AFP
В Литве ужесточили карантин

Начиная с пятницы внутри помещений и на улице можно собираться в группы не более десяти человек. Это касается частных собраний, например, таких как день рождения или вечеринка.

На публичных мероприятиях, таких как концерты или спортивные состязания, в помещениях и на улице можно собираться группами до 300 человек. При этом организаторы должны обеспечить всем участникам фиксированные сидячие места с соблюдением социальной дистанции. А зрители должны в обязательном порядке быть в маске.

Введение ограничений в Латвии сопровождается громким скандалом, связанным с недавним приобретением минздравом республики у китайского производителя респираторов на сумму почти три миллиона евро. Американская лаборатория, занимающаяся тестированием респираторов, опубликовала негативный отзыв, отметив, что респираторы китайского производителя фильтруют воздух только на 25-56 процентов, а не на 95 процентов, как заявлено.

Приобретенные Латвией респираторы предназначались в том числе для медиков, работающих с больными Covid-19. Отметим, что на сегодняшний день девять сотрудников службы неотложной медицинской помощи Латвии заразились Covid-19, еще 20 работников "неотложки" находятся на карантине.

Между тем

Карантинные меры ужесточаются в Норвегии. С 31 октября все прибывающие в Норвегию иностранцы из других государств Евросоюза должны будут соблюдать десятидневную самоизоляцию. Также в королевстве запрещены собрания с участием более 50 человек. Ограничены даже частные встречи: одна семья может приглашать не более пяти гостей.

В мире Европа Латвия В мире Европа Норвегия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Гинцбург объяснил COVID-19 у испытывающих "Спутник V" добровольцев
Роскомнадзор потребовал от иностранных компаний прекратить цензуру СМИ РФ
Силуанов выступил в Госдуме против индексации для работающих пенсионеров
Евросоюз может столкнуться с нехваткой вакцины от коронавируса
Счетная палата спрогнозировала последствия нового локдауна в России
Посол Южной Кореи рассказал о восстановлении безвизового режима для россиян
Как выглядит политический пейзаж Украины после местных выборов