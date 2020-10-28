В Латвии и Норвегии ужесточат антивирусный режим

В Латвии на фоне распространения вирусной инфекции Covid-19 правительство решило ввести более жесткие ограничения на собрания людей на частных и публичных мероприятиях.

Начиная с пятницы внутри помещений и на улице можно собираться в группы не более десяти человек. Это касается частных собраний, например, таких как день рождения или вечеринка.

На публичных мероприятиях, таких как концерты или спортивные состязания, в помещениях и на улице можно собираться группами до 300 человек. При этом организаторы должны обеспечить всем участникам фиксированные сидячие места с соблюдением социальной дистанции. А зрители должны в обязательном порядке быть в маске.

Введение ограничений в Латвии сопровождается громким скандалом, связанным с недавним приобретением минздравом республики у китайского производителя респираторов на сумму почти три миллиона евро. Американская лаборатория, занимающаяся тестированием респираторов, опубликовала негативный отзыв, отметив, что респираторы китайского производителя фильтруют воздух только на 25-56 процентов, а не на 95 процентов, как заявлено.

Приобретенные Латвией респираторы предназначались в том числе для медиков, работающих с больными Covid-19. Отметим, что на сегодняшний день девять сотрудников службы неотложной медицинской помощи Латвии заразились Covid-19, еще 20 работников "неотложки" находятся на карантине.

Между тем

Карантинные меры ужесточаются в Норвегии. С 31 октября все прибывающие в Норвегию иностранцы из других государств Евросоюза должны будут соблюдать десятидневную самоизоляцию. Также в королевстве запрещены собрания с участием более 50 человек. Ограничены даже частные встречи: одна семья может приглашать не более пяти гостей.