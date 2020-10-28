В Минэкономразвития предложили выдавать кредиты по водительским правам

Сегодня, согласно "антиотмывочному закону", финансовые организации обязаны проводить идентификацию личности клиента - обычно это паспорт, а также сотовый и на выбор: данные ИНН, СНИСЛ или полис ОМС. По предложению Минэкономразвития новый законопроект предусматривает включение в этот список и водительского удостоверения. По этому документу можно будет оформить потребительский кредит на сумму до 15 тысяч рублей, получать выигрыш в лотерею до 100 тысяч, а также заключать договор с негосударственным пенсионным фондом, пояснили в министерстве.

Но в бюро кредитных историй "Эквифакс" агентству ТАСС сообщили, что в стране растет сумма просроченных более чем на 90 дней микрозаймов. В сентябре она составила по объему 62,3 миллиарда рублей, при числе ссуд 5,1 миллиона. Их доля от общего объема составила почти 40% и 44% от количества. Финансовые аналитики объясняют эту тенденцию ухудшением платежной дисциплины заемщиков из-за пандемии, ростом безработицы и устойчивым снижением реальных доходов населения.