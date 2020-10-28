В мире установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за неделю

Рекордные 2,8 миллиона случаев COVID-19 были выявлены в мире за неделю. Такие данные распространила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), уточняя, что речь идет о периоде с 19 по 25 октября.

Было зафиксировано 2 884 604 новых случаев коронавируса, скончались 39 712 пациентов с COVID-19. По данным специалистов, число подтвержденных случаев заражения выросло на 16% по сравнению с предыдущей неделей, а смертность - на 8%, пишет РИА Новости.

По данным ВОЗ, наиболее высокий прирост заражений на минувшей неделе наблюдался в Европе (1 335 914), в Северной и Южной Америке (884 318).

Всего в мире выявлено свыше 43 миллионов случаев заражения COVID-19, более 1,1 миллиона человек скончались.