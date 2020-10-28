Новости

Цены на новостройки будут расти вместе с инфляцией 20:04
Названы причины катастрофы военного Ан-26 под Харьковом 19:29
Антикоронавирусные меры в Москве нарушают 79% кинотеатров и ТЦ 19:25
Стинг выпустит альбом дуэтов с Милен Фармер и Эриком Клэптоном 19:24
Генпрокуратура РФ попросила США выдать бывшего главу Нижнего Новгорода 19:09
Макрон выступил за диалог с Россией 18:56
ЦБ: Уровень безработицы впервые с февраля понизился до 6,5% 18:39
Осенние каникулы в школах Севастополя продлятся две недели 18:25
Минздрав пояснил решение о необходимости согласовывать выступления врачей в СМИ 18:20
В центре Новгорода нашли тысячелетнюю деревянную бирку 18:14
Мариинский театр впервые присоединится к Всемирному дню балета 17:56
Минтруд собирается изменить критерии оценки бедности 17:22
"Киношок" назвал Маргариту Аброськину лучшей актрисой 17:21
Apple разрабатывает собственный поисковик 17:16
Соцработникам упростят уход за подопечными в больнице 17:13
В Чечне младенцы с именем Мухаммед получат по 100 тыс рублей 17:01
Помощь из спецфонда получат около 25 тысяч детей с редкими заболеваниями 16:57
Болгарские вузы и гимназии переходят на дистанционное обучение 16:37
ФАС предложила меры по сохранению дешевых жизненно важных лекарств 16:37
Военные врачи помогут больным коронавирусом в Курганской области 16:28
В Тюмени в трех домах взорвался газ, есть пострадавшие 16:20
Система чек-ин в заведениях Москвы продлевается еще на месяц 16:16
В Челябинской области решили не закрывать по ночам рестораны и клубы 16:06
Москвичей ждет аномально теплая погода в начале ноября 15:59
Собянин о COVID-19: Итоги двух недель вселяют осторожный оптимизм 15:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
28.10.2020 20:18
Рубрика: В мире

Двое на выбор

1 ноября Молдавии предстоит переизбрать президента
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8299)
Молдавия готовится к президентским выборам, которые пройдут 1 ноября. Как и все последние годы, предстоит сделать выбор будет между прозападным и "восточным" векторами. Каждый из которых поддерживает примерно половина населения страны.
Накануне выборов на улицах Кишинева агитация проходит спокойно, но после них эксперты не исключают протестов. Фото: ЕРА Накануне выборов на улицах Кишинева агитация проходит спокойно, но после них эксперты не исключают протестов. Фото: ЕРА
Накануне выборов на улицах Кишинева агитация проходит спокойно, но после них эксперты не исключают протестов. Фото: ЕРА

Всего ЦИК республики зарегистрировал восемь кандидатов - президента и лидера социалистов Игоря Додона; лидера партии "Действие и солидарность", бывшего премьер-министра Майю Санду; председателя "Нашей партии" Ренато Усатого; лидера "Платформы Достоинство и правда" Андрея Нэстасе; экс-председателя Либерально-демократической партии Тудора Делиу; депутата от партии "Шор" Виолетту Иванову; лидера блока "Объединение" Дорина Киртоакэ, лидера Партии национального единства Октавиана Цыку.

Фото: Вадим Денисов/ТАСС
Нарышкин: США готовят "цветную" революции в Молдавии

Однако, несмотря на кажущийся большой выбор, реальных кандидатов на президентское кресло, как считают эксперты, два - Додон и Санду. Остальные могут оттянуть на себя некоторое количество голосов, но шансов на выигрыш у них практически нет. С очень большой вероятностью голосование 1 ноября не даст явного победителя, а значит, предстоит второй тур.

Многие ожидают, что начало ноября может оказаться в Молдавии очень оживленным, несмотря на коронавирус. Ходят слухи, что возможны демонстрации и даже уличные стычки после объявления предварительных итогов.

Достаточно внятную программу своего видения развития страны представил лишь президент Додон, остальные в основном отделываются общими словами. Майе Санду, например, приписывают такое высказывание: "Повышение транспарентных компетенций и стандартов локальных мотиваций в интегративном процессе бинаправленной коммуникации". Хотя, скорее всего, это шутка.

Мнение

Дмитрий Офицеров-Бельский, эксперт клуба "Валдай", старший научный сотрудник ИМЭМО РАН:

"И у Додона и Санду есть свои стабильные базы избирателей, и пока что у нынешнего президента больше шансов сохранить пост, чем у Санду - занять его. Хотя Ренато Усатый и Андрей Нэстасе отвлекут на себя какое-то количество электората двух лидирующих кандидатов. В отличие от Додона Санду ограничена в привлечении новых сторонников, поскольку примерно половина населения страны не разделяет ее довольно агрессивного стремления к сближению с Румынией. Однако для Санду нынешние выборы - последний шанс остаться в большой политике, поэтому она станет бороться всерьез.

Что касается второго тура выборов, то он почти наверняка будет. Интрига здесь в другом - не произойдет ли между двумя турами каких-то событий, которые смогут существенно изменить картину. Протесты будут почти наверняка. Другое дело, что значительная часть активной молодежи, выходившая на улицы в 2016 году, сейчас уехала из Молдавии, а вернуться при коронавирусных ограничениях будет проблематично.

В мире экс-СССР Молдавия

Главное сегодня

Путин рассказал о волнах коронавируса
Меркель объявила о введении карантина в Германии
Собянин о COVID-19: Итоги двух недель вселяют осторожный оптимизм
Макрон выступил за диалог с Россией
Помощь из спецфонда получат около 25 тысяч детей с редкими заболеваниями
Посол Южной Кореи рассказал о восстановлении безвизового режима для россиян
Как выглядит политический пейзаж Украины после местных выборов