Молдавия готовится к президентским выборам, которые пройдут 1 ноября. Как и все последние годы, предстоит сделать выбор будет между прозападным и "восточным" векторами. Каждый из которых поддерживает примерно половина населения страны.

Накануне выборов на улицах Кишинева агитация проходит спокойно, но после них эксперты не исключают протестов. Фото: ЕРА

Всего ЦИК республики зарегистрировал восемь кандидатов - президента и лидера социалистов Игоря Додона; лидера партии "Действие и солидарность", бывшего премьер-министра Майю Санду; председателя "Нашей партии" Ренато Усатого; лидера "Платформы Достоинство и правда" Андрея Нэстасе; экс-председателя Либерально-демократической партии Тудора Делиу; депутата от партии "Шор" Виолетту Иванову; лидера блока "Объединение" Дорина Киртоакэ, лидера Партии национального единства Октавиана Цыку.

Однако, несмотря на кажущийся большой выбор, реальных кандидатов на президентское кресло, как считают эксперты, два - Додон и Санду. Остальные могут оттянуть на себя некоторое количество голосов, но шансов на выигрыш у них практически нет. С очень большой вероятностью голосование 1 ноября не даст явного победителя, а значит, предстоит второй тур.

Многие ожидают, что начало ноября может оказаться в Молдавии очень оживленным, несмотря на коронавирус. Ходят слухи, что возможны демонстрации и даже уличные стычки после объявления предварительных итогов.

Достаточно внятную программу своего видения развития страны представил лишь президент Додон, остальные в основном отделываются общими словами. Майе Санду, например, приписывают такое высказывание: "Повышение транспарентных компетенций и стандартов локальных мотиваций в интегративном процессе бинаправленной коммуникации". Хотя, скорее всего, это шутка.

Мнение

Дмитрий Офицеров-Бельский, эксперт клуба "Валдай", старший научный сотрудник ИМЭМО РАН:

"И у Додона и Санду есть свои стабильные базы избирателей, и пока что у нынешнего президента больше шансов сохранить пост, чем у Санду - занять его. Хотя Ренато Усатый и Андрей Нэстасе отвлекут на себя какое-то количество электората двух лидирующих кандидатов. В отличие от Додона Санду ограничена в привлечении новых сторонников, поскольку примерно половина населения страны не разделяет ее довольно агрессивного стремления к сближению с Румынией. Однако для Санду нынешние выборы - последний шанс остаться в большой политике, поэтому она станет бороться всерьез.

Что касается второго тура выборов, то он почти наверняка будет. Интрига здесь в другом - не произойдет ли между двумя турами каких-то событий, которые смогут существенно изменить картину. Протесты будут почти наверняка. Другое дело, что значительная часть активной молодежи, выходившая на улицы в 2016 году, сейчас уехала из Молдавии, а вернуться при коронавирусных ограничениях будет проблематично.