В Москве проходит выставка "Лица сопротивления"

Цифровая выставка представлена по инициативе Фонда Александра Печерского и проекта "Непокоренные", созданного для увековечения памяти участников движения сопротивления в нацистских лагерях.
В презентации приняли участие писатель, историк и креативный продюсер фильма "Собибор" Александр Звягинцев, председатель Фонда Александра Печерского Илья Васильев. Картину представил заслуженный деятель искусств РФ актер и режиссер Александр Адабашьян.
- Причина успеха восстания в том, что сплоченная группа советских военнопленных была заряжена на победу, - считает Илья Васильев.