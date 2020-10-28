Общество
28.10.2020 16:16
Текст: Татьяна Жигайлова (sh@rg.ru)

Приказано выжить

В Москве проходит выставка "Лица сопротивления"
В Москве в Музее Победы на Поклонной горе состоялись презентация выставки "Лица сопротивления" и показ художественного фильма "Собибор".

Цифровая выставка представлена по инициативе Фонда Александра Печерского и проекта "Непокоренные", созданного для увековечения памяти участников движения сопротивления в нацистских лагерях.

Фото: Галина Кмит / РИА Новости
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В презентации приняли участие писатель, историк и креативный продюсер фильма "Собибор" Александр Звягинцев, председатель Фонда Александра Печерского Илья Васильев. Картину представил заслуженный деятель искусств РФ актер и режиссер Александр Адабашьян.

- Причина успеха восстания в том, что сплоченная группа советских военнопленных была заряжена на победу, - считает Илья Васильев.

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