В Росстате рассказали об изменении цен в России за неделю

Недельный рост цен за период с 20 по 26 октября составил 0,1%, сообщили в Росстате. С начала месяца подорожание составило 0,4%, а с начала года - 3,3% (в 2019 году - 0,1% и 2,4% соответственно).

По данным статистического ведомства, среди продуктов заметнее всего подорожал сахарный песок - на 3,8% в среднем и более чем на 5% в 23 регионах страны. Подсолнечное масло стало стоить на 2,2% больше, а куриные яйца - на 1,9%. Одновременно снизились цены на пшено на 0,2% и на цельное стерилизованное питьевое молоко - на 0,1%.

Плодоовощная продукция подорожала в среднем на 0,3%, в том числе свежие огурцы - на 5,5%, а помидоры - на 3,4%. Яблоки стали стоить на 1,3% меньше, белокочанная капуста - на 1,1%.

Из медикаментов, за которыми следит Росстат в недельной выборке, больше всего подорожал бромгексин - на 1,3%.

Дороже на 0,7% стали стоить пеленки для новорожденных и спички, стиральный порошок - на 0,6%, женские колготки - на 0,5%. Зато напольные электропылесосы потеряли 0,1% цены.

Стоимость бензина и дизельного топлива на заправках не изменилась.