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28.10.2020 10:03
Рубрика: Общество

В списке ТОП-50 профессий для среднего профобразования обновили IT-специальности

Текст: Мария Агранович
Минтруд подготовил обновленный список ТОП-50 востребованных профессий для специалистов среднего профобразования. Над документом работали эксперты Университета Национальной технической инициативы 20.35, Worldskills Russia и ВНИИ труда.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказали "РГ" в Университете 20.35, перечень был сформирован на основе опроса, в котором участвовали более 9 тысяч предприятий и организаций из всех регионов России. А в Национальном агентстве по развитию квалификаций (НАРК) уточнили: первый подобный список появился в 2015 году, но с тех пор произошли серьезные изменения на рынке труда, не учесть которые невозможно.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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- В марте 2020 года президент дал поручение регулярно обновлять этот список, чтобы система профобразования оперативно подстраивалась под запросы рынка, - рассказала "РГ" заместитель гендиректора НАРК Алла Факторович. - Новый перечень обновлен примерно на треть. Причем, серьезно обновился состав профессий, связанных с информационными технологиями. Эта сфера обновляется быстрее всех, и именно она задает ориентиры для всей системы подготовки кадров.

Например, в списке под пунктом 31 в группе "Специалист по информационным системам и программированию" появилась такая профессия, как "Специалист по сбору цифрового следа". Собственно и сам перечень уже был сформирован на основе "цифрового следа" - данных о 150 миллионах вакансий и резюме.

Кстати, уже подготовлен и первый в мире профстандарт специалиста по цифровому следу.

- Профстандарт специалиста по цифровому следу разработан с помощью автоматизированных алгоритмов Цифровой модели компетенций, - рассказал "РГ" руководитель дирекции сервисов "Развитие на основе данных" Университета 20.35 Андрей Комиссаров. - По сути, это "стандарт будущего", который в полной мере отражает основные тренды развития IT-направлений и работы с данными в мире. Это единственный существующий на данный момент в мире профстандарт, который описывает в рамках единой модели работу с цифровым следом как людей, так и "человеко-машинных" систем и полностью машинных систем типа интернета вещей.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Где будут востребованы такие профессионалы? По словам Андрея Комиссарова, эти знания и умения пригодятся для решения производственных и образовательных задач, а также в HR-сфере.

Что еще интересного в новом перечне профессий? Кое-где изменились названия. Например, если раньше был просто "специалист по работе с архивами и документооборотом", то теперь в названии уточняется: "по работе с архивами, в том числе и электронными".

Каких еще специалистов теперь будут готовить в приоритетном порядке колледжи и техникумы? В топ-50 попали агроном, оператор беспилотных летательных систем,специалист по гостеприимству, специалист по обслуживанию роботизированного производства, промышленный дизайнер, сварщик и другие.

- Еще одна особенность нового списка в том, что там нашли свое место профессии социальной сферы, - отмечает Алла Факторович. - В прошлом варианте в основном был ориентир на технологичные специальности. В новом варианте появились так называемые вечные профессии, те, без которых не может развиваться ни одно общество. Это и медсестра, и фельдшер, и специалист по воспитанию. И в целом, в документе выдержан баланс между высокотехнологичными и социально-ориентированными, важными для благосостояния и здоровья нации профессиями.

На основе нового перечня профессий будут вноситься изменения и в федеральный государственный образовательный стандарт, и в образовательные программы СПО так, чтобы подготовка велась на соответствующем уровне.

Общество Образование Правительство Минтруд

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