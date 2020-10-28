В США досрочно проголосовали более 70 миллионов человек

Свыше 70 миллионов граждан США проголосовали досрочно на предстоящих в ноябре всеобщих выборах. Такие цифры были опубликованы во вторник на портале United States Elections Project.

По его данным, число проголосовавших уже превысило половину от общего количества избирателей, участвовавших во всеобщих выборах 2016 года. Тогда всего проголосовали 138,8 миллиона американцев, пишет ТАСС. Лидером по числу досрочно проголосовавших остается Техас (7 802 505 человек). Далее идут Калифорния (7 402 302), Флорида (6 440 993) и Северная Каролина (3 411 850).

Жители штатов Луизиана и Пенсильвания 27 октября в числе первых закончили досрочное очное голосование. В Луизиане, согласно закону, этот процесс завершается за семь дней до выборов, в Пенсильвании - в последний вторник перед голосованием. В большинстве других штатов у жителей есть еще не менее двух дней, чтобы проголосовать.

Напомним, всеобщие выборы пройдут в США третьего ноября. Будут избираться президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, ряд губернаторов штатов и территорий, а также представители местных органов власти.