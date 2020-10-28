В США отели и рестораны пообещали скидки проголосовавшим на выборах

Американские гостиницы и рестораны, стремясь привлечь клиентов, предлагают еду и коктейли бесплатно или со скидкой всем, кто проголосует досрочно или в день всеобщих выборов в США. Такую информацию во вторник распространила телекомпания CNN.

По ее данным, отели оборудуют фойе и даже площадки на крышах под избирательные участки или пункты сбора бюллетеней у тех, кто проголосовал досрочно. Для получения скидки нужно предъявить доказательства факта голосования, пишет ТАСС.

Например, одна из гостиниц в Техасе обещает бокал коктейля, пива или вина всего за доллар всем гостям, которые подтвердят, что приняли участие в голосовании. Ресторан в штате Колорадо предлагает бесплатный коктейль, составленный из напитков цвета американского флага. Для этого достаточно иметь на лацкане стикер с надписью "Я проголосовал", который выдают на избирательных участках. Подобные скидки и подарки обещают отели и рестораны других штатов.

Напомним, всеобщие выборы пройдут в США третьего ноября. Будут избираться президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, ряд губернаторов штатов и территорий, а также представители местных органов власти.